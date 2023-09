Llamado a dominar con Eden Hazard, costó más que Vinicius y Rodrygo y se la pega: Ancelotti acertó

Cuando el Real Madrid fichó a Luka Jovic como nueve puro se equivocó, básicamente porque los blancos querían que el serbio reprodujera lo que había hecho en el Eintracht de Frankfurt en la temporada 18/19 (jugaba como complemento de los delanteros, Haller y Rebic) pero en una demarcación en el Bernabéu que era diferente y con un enorme obstáculo: Karim Benzema. Sin minutos y desubicado, el punta, hoy de 25 años, fracasó en Madrid. Pero más allá de este desliz doloroso para el club y el jugador, la carrera del de Bijeljina está rota.

Números y sensaciones pobrísimas

Que algo pasaba con Jovic era evidente bajo el mando de Zinedine Zidane y después de Carlo Ancelotti y ahí han quedado sus números para reflejarlo: en tres temporadas, Jovic anotó en el Real Madrid solo 3 goles en 36 partidos de liga de la entidad merengue; su media total es todavía más alarmante: consiguió 0,06 goles por partido, con los mismos registros anotados en 51 duelos entre todas las competiciones. Para una apuesta cercana a los 63 millones de euros, el jugador llamado a dominar junto a Eden Hazard (llegaron juntos al Bernabéu) fue todavía peor inversión que el belga, que ya es decir.

Actualidad igualmente negativa

Y aún siendo extremadamente benevolentes, podríamos analizar los números y la carrera de Jovic en el Madrid como algo circunstancial, pero no es así. Antes de su actual etapa en el AC Milan, donde apunta a fracaso, reprodujo sus carencias hasta en tres ocasiones. Una, de vuelta de cesión desde Madrid al club que lo vio brillar, un Eintracht que no disfrutó de sus aportaciones: 4 goles en 18 partidos. Tampoco en la Fiorentina, club al que llegó gratis procedente del Madrid, brilló, de ahí su cesión al Milan: en 31 partidos, solo 6 goles.

Esta temporada en el conjunto rossoneri cuenta poquísimo para Stefano Pioli, que vuelve a sentir lo mismo que en su día sufrieron Zidane y Ancelotti con el serbio: no está dando la talla, no es aquello que apuntaba. En toda la temporada con el Milan, Jovic no ha hecho ningún gol, solo ha jugado dos partidos y 38 minutos en total. Giroud, Pulisic, Leão o Chukwueze, entre otros, le llevan mucha ventaja; como siempre, se ha quedado en un segundo plano. Otra vez.