Un argentino enemigo de Messi pone fin a su carrera en el fútbol

Carlos el ‘Apache’ Tévez ha puesto punto y final a su carrera en el fútbol. El que fuera jugador, entre otros grandes equipos, de Manchester United, Juventus, Boca Juniors y por supuesto la Selección de Argentina confirmó que será director técnico.



Sobre su etapa en la selección destacan aquellas palabras suyas y de Leo Messi en las que salieron al paso para acallar los rumores de una mala relación entre ambos. “No sé de dónde sacaron que me llevo mal con Messi”, llegó a exclamar el ‘Apache’ en la previa del Mundial de Brasil de 2014.



En una extensa entrevista con Alejandro Fantino en el programa ‘Animales Sueltos’ en Argentina, Tévez expuso la razón principal por la que se retira: “"Me preguntaban todo el tiempo por qué había dejado de jugar. Hasta que les dije: 'Dejé de jugar porque perdí a mi fan n° 1'. Yo tenía ocho años y el que me venía a ver era él, entonces decía: '¿Para qué más?'. Me levanté y dije: 'No juego más para nadie'. Creo que fue única vez que pensé realmente en mí. Había perdido a mi fan n° 1 y eso hizo que no tenga más ganas de jugar", finalizó al respecto de la muerte de su padre un visiblemente emocionado Carlos Tévez.



A continuación, sobre la pregunta de a qué se dedicará en el futuro, el ‘Apache’ espetó: "Estoy muy entusiasmado que llevamos con mis hermanos y con el Chapa Retegui. Tomé la decisión que voy a dirigir. Estamos ya hace cuatro o cinco meses trabajando juntos y la verdad que estamos armando un proyecto muy bueno e integral. Estoy muy enganchado en eso", manifestó Carlitos. "Nos gusta como grupo de trabajo afrontar al jugador en la parte personal", agregó.



Deja el fútbol así todo un luchador al que todos recordamos por su garra, calidad y su espectacularidad de cara a gol. Un hombre que luchó por jugar en Europa, hasta que de la mano de Mascherano el West Ham les dio la oportunidad de dar el salto. El principio de una trayectoria imborrable en el viejo continente con el colofón de volver a su querido Boca.