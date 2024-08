Un Messi que causa furor en Francia y enfrentará al PSG: sin la 10 ni los millones

Aunque no es zurdo, no luce la ‘10’ en la espalda ni ha ganado 8 Balones de Oro, el apellido de este chico está dando que hablar en el mundo del fútbol. Rayane Messi Tanfou, con apenas 17 años, empieza a marcar la diferencia en el campo, y claro, el peso de su apellido no pasa desapercibido.



Rayane fue transferido del Dijon al Racing de Estrasburgo. Las cifras nada parecidas a las que maneja el del Inter Miami, el jovencito fue comprado po un millón de euros mas variables.

Con raíces camerunesas y sudanesas por parte de su padre, el apellido Messi, aunque no tiene vínculo con el astro argentino, añade un aire de expectación a su perfil. Esta atención puede generar una presión extra para alcanzar el nivel que su apellido parece prometer, pero el joven se mantiene centrado en su juego.



El salto cualitativo del homónimo del mejor del mundo es considerable. Ahora tendrá la chance de jugar en la Ligue 1 y enfrentar al PSG, OM y Lyon, entre otros.

"Es sin duda el jugador con más talento que he tenido la oportunidad de entrenar", asegura Matthieu Merle, exentrenador del Versailles.







Rayane Messi es un extremo diestro con mucha calidad. Suele jugar a banda cambiada, y su velocidad y cambio de ritmo lo hacen un delantero muy peligroso. Comenzó a destacar en la Sub-17 bajo la dirección de José Alcócer, quien también lo convocó para la Sub-16. Su doblete contra Inglaterra en marzo de 2023 fue crucial para la victoria, y aunque su rendimiento en la Euro Sub-17 no ha sido tan estelar hasta ahora, su potencial es innegable.

El apellido Messi fue una llave que le abrió muchas puertas. En abril de 2024, debutó con el primer equipo del Dijon en el Championnat National, donde Benoît Tavenot le dio la oportunidad de jugar y hasta marcó un gol contra el Orléans en solo 16 minutos en el Stade Gaston-Gérard.

Formado en el FC Chaville y el FC Versailles, Rayane Messi ha estado con el Dijon desde 2022, donde seconsolidó en el filial del club. Aunque puede desempeñarse en varias posiciones ofensivas, ha encontrado su sitio en el extremo izquierdo y se está perfilando como una de las grandes promesas no solo para el Dijon, sino para el fútbol francés en general.