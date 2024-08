Jadon Sancho en la mira del PSG mientras Erik ten Hag decide su futuro en el Manchester United

El nombre de Jadon Sancho es uno de los que ha sonado con fuerza para sumarse a las filas del Paris Saint Germain en este mercado de pases. El futbolista es del gusto del entrenador español Luis Enrique, pero hasta ahora no hubo avances en las negociaciones entre la dirigencia parisina y el Manchester United.

Tras la salida de Kylian Mbappé al Real Madrid, el PSG sigue buscando figuras con el objetivo de continuar en la cima de la Ligue 1. Sin embargo, todavía le faltan piezas para confomar un equipo de elite.

Es aquí que aparece el nombre de Sancho, que viene de tener una gran temporada vistiendo los colores del Borussia Dortmund.

Aunque los rumores circularon con fuerza en las últimas horas, el periodista Fabrizio Romano le puso paños fríos a la cuestión. “El Manchester United aún no ha recibido ninguna oferta del PSG por Jadon Sancho, pese al interés”, informó.

🚨 Manchester United have still not received any bid from PSG for Jadon Sancho, despite interest.



Understand Sancho’s future remains open, he could still leave United in the final weeks in case of important proposal.



Decision will be up to the club and the manager Erik ten Hag. pic.twitter.com/mcZiYCK42w