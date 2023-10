Una alternativa a Mbappé se pone a tiro para el Real Madrid y Zidane podría ser la clave en la firma

Rayan Cherki parece tener los días contados en el Olympique de Lyon después de que Fabio Grosso le haya dejado fuera de la lista de convocados para enfrentarse el domingo al Olympique de Marsella. El técnico italiano anunció su convocatoria para el partido del domingo, sin especificar las razones de la ausencia de Cherki -quien no está lesionado-. El internacional francés Sub-21 ha entrenado con normalidad durante la semana y se espera que esté en el centro de entrenamiento del Olympique de Lyon el domingo para una sesión programada con los jugadores no convocados. Todo esto llega después de que haya perdido su puesto de titular desde la llegada de Fabio Grosso al club por haber bajado su rendimiento y no haber sido decisivo esta temporada.

Además, durante la semana no han pasado de suceder acontecimientos en el club. Se habla de la existencia de un topo que habría filtrado a RMC que "jugadores experimentados, incluso muy experimentados" consideraban a Grosso como uno de los "entrenadores más pésimos" que habían tenido. Por lo que el entrenador italiano canceló el entrenamiento del pasado martes.

Así, la ausencia de Rayan Cherki puede considerarse no sólo un señalamiento público por su rendimiento, sino también como un indicativo de ser uno de los principales sospechosos de filtrar informaciones a la prensa.

Ahí entra el Real Madrid, pues si la situación se extiende en el tiempo es probable que el futbolista busque una salida -tiene contrato hasta 2025- y el conjunto de la capital de España le lleva siguiendo sus pasos bastante tiempo. De hecho, fue uno de los nombres que salió a la palestra para sustituir a Karim Benzema y alternativa a Mbappé. No obstante, el Real Madrid debería entrar en la puja para poder hacerse con los servicios del galo a pesar de estar valorado en unos 30 millones de euros. Pues, si ya despierta el interés de los grandes de Europa, un desconteto del francés sería el desencadenante de una batalla en los despachos. AC Milan, Juventus, Chelsea, Manchester United o Newcastle son algunos de los equipos que han mostrado interés por Cherki en el pasado. Mas, el Real Madrid juega con un "as" en la manga: Zinedine Zidane. Cherki es fan de Zizou, quien ya recomendó su fichaje a las oficinas del Bernabéu y podría mediar para acercar al talentoso futbolista a Concha Espina.