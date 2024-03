Una leyenda del PSG da a Lucho y a Al-Khelaïfi donde más duele: con Mbappé, su adiós será demoledor

El próximo mercado de verano no se presenta especialmente sencillo para el PSG. El conjunto de Luis Enrique sabe que deberá hacer frente a la salida de Kylian Mbappé y aprender a vivir sin los goles de su gran estrella. Sin embargo, según la información de L’Équipe, la marcha del 7 del PSG puede que no sea la única baja sensible en el conjunto parisino, pues Marquinhos también podría acabar decidiendo que su periplo en el Parque de los Príncipes también ha llegado a su fin.

La realidad con el central brasileño es que sigue siendo una pieza realmente importante para Lucho, que siempre ha contado con su capitán. Pues pese a que a veces peca de blando, el brasileño es un jugador de primer nivel gracias a unas habilidades defensivas más que buenas a las que suma una salida de balón especialmente limpia. Sin embargo, las lesiones sí que han supuesto un mayor impedimento para una Marquinhos que ha sufrido más de la cuenta en ese aspecto.

Su salida, en manos del mercado

Pese a todo, que Marquinhos acabe abandonando, o no, el PSG, dependerá, en gran medida, del éxito que tengan los parisinos en el mercado de fichajes a la hora de incorporar a un central de garantías. Y es que, si Nasser Al-Khelaïfi es capaz de cerrar incorporaciones como la de Leny Yoro o de Levi Colwill, será mucho más sencillo que el actual capitán del PSG pueda salir, si no llega ningún zaguero de garantías, lo normal sería que se quedara.

Por otro lado, habría que ver el precio que pueda llegar a estipular el PSG para dar luz verde a la venta de un Marquinhos que, con 29 años y contrato hasta 2028 no saldrá barato en ningún caso. Pues, según Transfermarkt, su valor de mercado es de 60 millones de euros, de manera que es impensable imaginar una venta por menos de dicha cifra.

Así pues, Al-Khelaïfi y Luis Enrique tendrán que afrontar una de las ventanas de traspasos más complicadas de los últimos tiempos. Pues al ya confirmado adiós de Mbappé, ahora se le puede sumar el de un Marquinhos que dejaría al PSG falto de líderes en el vestuario.