Revolución de Luis Campos en el banquillo del PSG, OK de Al-Khelaïfi

La llegada de Luis Campos como consejero deportivo del Paris Saint-Germain está dando un vuelco a los planes que tenía el club con Leonardo. La mano del portugués ya se ha visto por ejemplo con el fichaje de Pogba, el cual ha pedido que se paralice. Lo primero que Campos quiere resolver es el tema del entrenador.

El ocupante del banquillo del Parque de los Príncipes está siendo todo un dilema para Nasser Al-Khelaïfi. Tras la negativa de Zidane y Conte, este sábado salía la posibilidad de Mancini, aunque horas después hay una nueva opción gracias a Luis Campos.

El portugués, que ya ha hecho grandes proyectos en el Lille y el AS Mónaco, trabaja ya con una lista de técnicos a los que ofrecerle el puesto, una lista que la encabeza su amigo personal y actual entrenador de la AS Roma, Jose Mourinho. Unas intenciones que ha desvelado The Telegraph, aunque el periodista Di Marzio asegura que ‘The Special One’ no saldrá de la capital italiana y que el técnico luso está encantado en Roma.

Pero en la lista de Luis Campos hay más nombres, entre ellos el de Marcelo Gallardo. Este fin de semana tendrá lugar una reunión entre el PSG y el actual técnico de River Plate, con quien tiene contrato hasta finales de año. En Don Balón ya contamos que Gallardo era una de las opciones para el banquillo parisino por sus últimos resultados con el club 'millonario' y por conocer la Ligue 1 y el PSG.

Gallardo y Mourinho no son los únicos nombres que maneja Luis Campos. Según Le Parisien, medio muy afín al PSG, Christophe Galtier es el favorito para suceder a Pochettino.

El entrenador francés es el técnico actual del Niza y fue campeón de la Ligue 1 en la temporada 2020/21 con el Lille, donde ya trabajó con Luis Campos. Sin ser un técnico de renombre, Galtier destaca su faceta humana y la capacidad de gestionar vestuarios. En cuanto a sus tácticas, siempre ha destacado por su juego defensivo. Un perfil bajo, poco conocido fuera de Francia, pero con talante y con resultados en su palmarés.

Lo único claro a día de hoy es que Mauricio Pochettino no seguirá en París, pero al técnico argentino tampoco le faltan las ofertas, una de ellas desde España. Según 'El Chiringuito', Pochettino es uno de los candidatos de la nueva directiva del Athletic Club de Bilbao para entrenar al conjunto vasco, aunque la preferencia de Iñaki Arechabaleta, nuevo presidente del Athletic, es el regreso de Marcelo Bielsa.