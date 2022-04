Ancelotti da la razón a Luis Enrique: el problema no es Carvajal

Thibaut Courtois (belga), Dani Carvajal (español), Militao (brasileño) -Nacho (español)-, Alaba (austriaco), Mendy (francés), Casemiro (brasileño), Kroos (alemán), Modric (croata), Vinicius (brasileño), Benzema (francés) y Valverde (uruguayo). Ese fue el once que Carlo Ancelotti ha utilizado tanto en la ida como en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League ante el Chelsea. Es decir, que, de los once jugadores de la plantilla más importantes para el entrenador, solo uno de ellos es español, dos contando a Nacho en el partido de vuelta.

Por eso, Luis Enrique, no es que no quiera convocar a jugadores del Real Madrid, es que no hay casi futbolistas españoles a los que poder convocar y que rindan a un alto nivel. De hecho, el único jugador con gran peso en la plantilla como Dani Carvajal sí está siendo llamado por el asturiano. La única pega que se le puede poner al exentrenador del FC. Barcelona es la de Nacho, quien rinde siempre a muy alto nivel, pero no goza de su confianza.

El resto de los españoles de la plantilla del Real Madrid: Isco, Lucas Vázquez, Marco Asensio, Antonio Blanco, Dani Ceballos o Vallejo, no tienen su puesto asegurado en el conjunto blanco, y por lo tanto, sería raro no verlos convocados por Luis Enrique quien siempre ha seguido la máxima de convocar a aquellos que están en su mejor momento.

Es cierto que desde que se recuperó de su lesión, Marco Asensio está viviendo su mejor temporada como madridista, y ha tenido momentos a lo largo del curso en que su actuación ha salvado en más de una ocasión a los de Ancelotti. Titular en muchas ocasiones por delante de Rodrygo, Bale o Hazard, y con goles importantes como el del Granada o Alavés, pero el balear sigue sin mostrar regularidad y quizás sea eso lo que frena al seleccionador para contar con él.

Por lo tanto, la participación de los jugadores españoles en la selección no puede ser mayor que la que actualmente está siendo llamada por Luis Enrique, como se ha señalado, solo dos de ellos han formado parte del once del Real Madrid en lo que hasta ahora han sido los partidos más importantes de la temporada y convocarles sería dejar sin sitio a otros jugadores que sí están siendo titulares y regulares con sus equipos.

Con las alineaciones del Ancelotti en Champions League se demuestra que en el Real Madrid no cuentan casi con participación los jugadores españoles y por lo tanto da la razón al asturiano sobre su ausencia en las convocatorias de 'La Roja'.