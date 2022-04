El inter quiere dar salida a Lautaro y fichar 2 jugadores del Madrid

El Inter de Milán continúa planificando la plantilla de la próxima temporada. El conjunto de Simone Inzaghi no ha cumplido con las expectativas generadas este año y por ello desde la directiva se están planteando un relevo amplío de sus jugadores para dar paso a una nueva generación de futbolistas. Por ello, y tal y como publica Corriere dello Sport, Pero Ausilio, director deportivo de la entidad, ha estado esta semana en Madrid para concretar varias operaciones con los clubes de la capital.

Una de ellas es la de la salida de Lautaro Martínez. La más que posible llegada de Paulo Dybala al conjunto neroazzurro y la intención del actual ganador del Scudetto de recuperar a Romelu Lukaku dejaría sin sitio en el once titular al argentino. Por ello, tanto el jugador como el equipo están buscando una solución que favorezca a las dos partes, y esa sería la de un traspaso. Uno de los equipos que más fuerte está sonando para incorporarle a su plantel el año que viene es el equipo de Simeone. Los del ‘Cholo’ necesitarán un delantero si Luis Suárez se acaba marchando al finalizar la temporada y parece que el elegido es el internacional argentino.

Además, otros dos pesos pesados de la plantilla como son Arturo Vidal y Alexis Sánchez también tienen abierta la puerta de salida, por lo que, el Inter de Milán también anda ojeando el mercado en busca de dos futbolistas que suplan sus salidas, por ello, Pero Ausilio, durante si estancia en Madrid ha preguntado por dos jugadores blancos: Dani Ceballos y Luca Jovic, informa Corriere dello Sport.

El interés del conjunto de Inzaghi en el serbio no es nuevo, ya intentó acometer su fichaje la temporada pasada, pero al final, la llegada de un nuevo técnico a Valdebebas y la incertidumbre sobre el rendimiento del ex del Eintracht de Frankfurt a sus ordenes frenó su salida, pero este año su salida parece inevitable. Pero no lo tendrá fácil, AC. Milán y Borussia Dortmund también le siguen muy de cerca.

Por su parte, Dani Ceballos tampoco está entrando mucho en los planes de Carlo Ancelotti, parece abocado a jugar los minutos de la discordia y su salida es más probable que su permanencia. El Real Betis quiere su regreso, pero el interés del Inter de Milán podría hacer cambiar el destino del andaluz. Parece que habrá mucho trabajo este verano en los aeropuertos Milán y Madrid.