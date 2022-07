Bale sonríe de nuevo: olvida a Vinicius y ya amenaza a Kalvin Phillips

Parece que Gareth Bale comienza a ver la luz al final del túnel. Después de unas últimas temporadas de ostracismo total en el Real Madrid, donde no encontró regularidad como consecuencia de las constantes lesiones que le impedían rendir una y otra vez, el jugador buscaba un cambio completo de aires y un lavado de cara total con su salida del Santiago Bernabéu y su marcha hacia los Estados Unidos. Los Ángeles FC fueron el equipo que depositó en él su confianza y el galés ya se la está empezando a devolver.

En la madrugada del pasado domingo Gareth Bale realizó su debut en la MLS y lo hizo con victoria de su equipo en la visita al Nashville (1-2). El galés no fue titular, es cierto, pero sí que pudo entrar al terreno de juego aproximadamente en la última media hora de juego para jugar por primera vez en esta competición y para dejar unas notas de su calidad al público estadounidense. Bale ha dejado contentos a los fans en su primera aparición ya que se mostró muy participativo en la zona de ataque y dejó un gran detalle de clase con un taconazo sin mirar al destinatario a los pocos minutos de salir. No marcó, es cierto, pero tendrá muchas oportunidades por delante para hacerlo. También debutó la leyenda italiana Chiellini.

De esta manera, el futbolista galés emprende su carrera particular hacia lograr un estado de forma óptimo de cara al mes de noviembre, que será el momento en el que arranque el próximo Mundial de Qatar 2022. No es ningún secreto que el ex del Real Madrid buscaba un lugar donde sentirse importante jugando, aunque fuera a un menor ritmo de competición como sucede en la MLS, para poder recuperar sensaciones y encarar la cita mundialista con gales en las mejores condiciones.

Ese es su gran objetivo, el de poder avanzar con Gales todo lo que pueda y firmar una buena participación en Qatar. El combinado galés ha quedado encuadrado en el grupo B y por lo tanto Gareth Bale se enfrentará a las selecciones de Inglaterra, Irán y Estados Unidos, el país donde actualmente juega al fútbol.