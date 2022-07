'No' al Madrid: Florentino no ficha al '9' brasileño, Rodrygo culpable

Encontrar un recambio que supla con garantías al que seguramente sea el próximo Balón de Oro no es una tarea sencilla. Florentino Pérez lleva años buscando un suplente apto para suplir las ausencias de Karim Benzema en el terreno de juego, pero no ha conseguido dar con la tecla correcta, y no será porque no lo haya intentado. Morata, Mariano, Jovic o Mayoral siempre han estado a la sombra del atacante galo, pero cuando han tenido su oportunidad, nunca la han aprovechado.

Tanto Zinedine Zidane, como Solari, como Carlo Ancelotti han dado más de una oportunidad a Jovic y Mariano, pero nunca han acabado de convencer a ninguno de los tres entrenadores. Este año, el serbio ha abandonado la disciplina blanca rumbo a la Fiorentina y se espera que a Borja Mayoral acabe cedido en algún equipo de primera división, el Getafe está muy interesado en él, por su parte, el de la República Dominicana lo más probable es que cumpla su contrato con el Real Madrid y salga gratis en junio del año que viene.

Florentino Pérez lleva tiempo pensando en encontrar un recambio de garantías para Karim Benzema, pero al final, por unas cosas o por otras, no consigue acertar con sus fichajes o los propios jugadores rechazan jugar en el Real Madrid para no estar a la sombra del francés y no disfrutar de tantos minutos como ellos deseos, pero a estos dos problemas, ahora el conjunto blanco se ha encontrado con un tercero.

Según afirma el periodista Samuel Pain, el Real Madrid estaría muy interesado en el fichaje del conocido como ’pequeño Cavani’, Matheus Nascimiento. El delantero brasileño de 18 años del Botafogo ya sonó en el pasado como posible incorporación del Atlético de Madrid y ahora es el conjunto blanco quien se ha interesado por la joven perla canarinha. El club conoce el interés de Florentino Pérez en su jugador y ya ha dejado claro que no saldrá del conjunto brasileño y para ello piensa blindar a su futbolista con una clausula anti-Madrid.

“Vamos a hacer una oferta que es una oportunidad única en la vida y que ningún chico ha visto jamás en Brasil”, comentaba John Textor, dueño del Botafogo en una entrevista concedida a Reuters.

“Además de una oferta económicamente muy lucrativa, le ofreceríamos por contrato el jugar cedido tres meses cada temporada en uno de los clubes que tengo en Europa para que el salto al fútbol europeo sea más sencillo”, concretaba el propietario de la entidad brasileña.

El presidente del Botafogo no quiere que vuelva a suceder lo que pasó con Rodrygo y Vinicius Jr y no quiere dejar escapar, al menos tan pronto, a otra joven promesa brasileña y para ellos prepara un contrato capaz de convencer a Matheus Nascimiento de que rechace al Real Madrid.