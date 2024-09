Chile-Bolivia: el polémico gol ‘sin fair play’ que desató un batalla campal entre los jugadores

Bolivia le ganó a Chile 2-1 en condición de visitante por la 8 fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, en un partido que será recordado por el gol “sin fair play”. Todo ocurrió en el primer tiempo, cuando el arquero Carlos Lampe tuvo una salida en falso y terminó en el piso gritando de dolor cuando nadie lo marcaba. Eduardo Vargas aprovechó la situación y anotó el empate transitorio para La Roja.

Como era de esperar, la actividad del delantero de Chile desató la polémica y la bronca de los jugadores de Bolivia, que rápidamente fueron a increpar a Vargas por no pedir asistir a Lampe.

El árbitro del encuentro, Juan Benítez, convalidó el gol a pesar de la protesta de los dirigidos por Óscar Villegas.

LESIÓN CARLOS LAMPE 🚨🚨



El portero de Bolivia posiblemente se lesionó de gravedad (rotura del tendón de Aquiles) al intentar despejar el balón y el rival se aprovechó para marcar gol 🤦‍♂️



Tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla 🚑 A esperas de más información pic.twitter.com/cbh5JnKwzE — Ángel Villanueva (@angelfisiorehab) September 10, 2024

La lesión de Lampe

Después del partido, se confirmó que el guardameta y capitán de la Selección de Bolivia sufrió una rotura del tendón de Aquiles.

“Vamos carajo Bolivia!!! Hay que tener fe y ganas, hoy nos sacamos una historia de 31 años que no nos correspondía. Yo que soy el más grande de la selección juego hacen 8 años y siempre nos tiraban esa mochila. Gracias a todos que linda alegría”, escribió Lampe en su cuenta personal de X.

Mucha Fuerza, Carlos 🙌🏻🫂



Nuestro arquero Carlos Lampe, hoy sufrió una ruptura de tendón de Aquiles en su participación con la Selección Nacional y mañana será intervenido quirúrgicamente en Chile.



Como Club acompañaremos a nuestro jugador durante todo el proceso de… pic.twitter.com/RECXRwyhwK — Club Bolívar (@Bolivar_Oficial) September 11, 2024

Chile, complicado

El conjunto que dirige Ricardo Gareca sigue sin poder levantar en las Eliminatorias y acumula 5 partidos sin victorias. Actualmente, se encuentra anteúltimo en la tabla de posiciones a 4 puntos de Paraguay, que tras la gran victoria ante Brasil se posicionó en zona de repechaje.

Tras la derrota ante Bolivia, el argentino Gareca se defendió de las críticas en conferencia de prensa. “Hubo situaciones de gol, en otros no las tuvimos. Eso me da tranquilidad. Tenemos que levantar el nivel, eso sí lo reconozco. Lamento que bajo mi conducción haya sido la primera derrota con Bolivia. Pero yo no lo tomo como una vergüenza. Si ustedes lo definen de esa manera, yo no lo veo así”, afirmó.