El fútbol mundial y Deschamps lo lloran: el socio de Mbappé le dijo adiós a Francia; tiene 33 años

La selección de Francia ha ido de menos a más en los últimos años, su participación en Copas del Mundo ha sido uno de los hitos más destacados desde que empezó con su reinado en Francia 98. Más de una figura se ha puesto la camiseta gala como lo son Platini, Zidane, entre otros jugadores. La hazaña del 2018 por poco se repite en 2022 y el mismo futbolista hizo todo lo posible para que esto suceda, se trata de Antoine Griezmann, quien dio a conocer un anuncio sensible.

El actual jugador del Atlético Madrid confirmó que su etapa con la selección de Francia llegó a su fin, siendo la Eurocopa pasada como la última edición internacional en la que estaba presente con su país. El atacante polifuncional se despide con un colchón importante de compromisos jugados, goles y asistencias por doquier, así como del efecto que generó en la mayor. Los comentarios no se hicieron esperar y es que el ex Barcelona no cumplió ni los 35, pero no decidió esperar a que esto sucediera.

Griezmann dijo adiós

Antoine Griezmann consolidó su nombre en la selección de Francia tras años de servicio, fue la imagen del sistema de Deschamps y ahora dijo ya no más. El delantero del Atlético Madrid anunció su retiro a los 33 años dejando un sentido mensaje, pues la decisión parece que no se revertirá. “Cierro este maravilloso capítulo de mi vida, gracias por todos los recuerdos”, apuntó en sus redes.

C’est avec le cœur plein de souvenirs que je clos ce chapitre de ma vie. Merci pour cette magnifique aventure tricolore et à bientôt. 🇫🇷 pic.twitter.com/qpw8dvdtFt — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) September 30, 2024

El efecto del francés

La historia de Griezmann con su combinado nacional inició en 2014, le dejó claro al mundo de lo que estaba hecho y ese mismo efecto ayudó en 2016 a Francia a llegar a la final de la Eurocopa. Fue el máximo goleador y el objetivo más grande, el Mundial Rusia 2018, llegó, a fin de cuentas. Disputó la última final en Qatar 2022, pero perdió contra Argentina.

Los números del delantero

El talento de Griezmann no se mostrará más a nivel de selección, su época ya pasó y le da vía libre a otros futbolistas para que sean considerados. Con el cuadro francés, el ‘principito’ logró disputar alrededor de 137 partidos, en los cuales fue capaz de anotar 44 goles y asistir en 38 oportunidades.