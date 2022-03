El milagro de Eriksen tras su infarto: redebuta y marca con Dinamarca

Es una de esas historias del fútbol que merece ser la pena contada con detenimiento y que a los aficionados de este deporte le fascinan. Todo el mundo recuerda el mal trago vivido hace apenas unos meses, en pleno partido de la Eurocopa, cuando Christian Eriksen se desvaneció en el terreno de juego y sufrió un infarto.

A punto estuvo de perder la vida pero la rápida atención de los servicios médicos consiguieron salvar al futbolista danés, del que había serias dudas que pudiera volver a jugar al fútbol. Sin embargo, unos pocos meses más tarde de aquel paro cardíaco en el choque que enfrentaba a su selección, Dinamarca, ante Finlandia en la fase de grupos, el talentoso jugador que tanto había brillando en el Tottenham, marcando diferencias en la Premier League, reapareció en esta misma liga tras su sorprendente fichaje por el Brentford.

Habían pasado casi ocho meses de aquellas imágenes que siguen poniendo los pelos de punta, pero la decisión del futbolista danés por seguir ejerciendo su profesión y su pasión fueron determinantes para la vuelta a un terreno de juego. Su coraje y decisión le hicieron recuperar la forma y obtener el OK para poder realizar de nuevo ejercicios físicos de una máxima exigencia como piden los partidos de la liga inglesa.

Pero su historia ha ido recientemente un paso más allá porque en este parón de selecciones, Christian Eriksen fue llamado por el técnico Kasper Hjulmand para que el futbolista volviera a estar presente en una lista del combinado nacional danés. Fue un nuevo triunfo del atacante el simple hecho de tener la oportunidad de poder a vestir la camiseta del equipo de su país.

No fue titular en el partido ante Países Bajos pero sí que pudo salir desde el banquillo en la segunda mitad y el regreso no pudo ser más especial para él. Eriksen consiguió anotar a los dos minutos de su vuelta un gol con Dinamarca, el que suponía el 3-2 en aquel momento. Lo celebró con ganas y el público del Johan Cruyff Arena le aplaudió porque ha visto durante muchos años la calidad de Eriksen en directo con la camiseta del Ajax. Si hubiera tenido que firmar el guión de su regreso con Dinamarca, seguro que Eriksen no lo hubiera escrito mejor.