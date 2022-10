Eric García y Morata KO: Luis Enrique cuenta con Sergio Ramos y Jutglá

Saltan las alarmas en la selección española. A tan solo 21 días para que comience el Mundial de Qatar Luis Enrique podría quedarse sin dos de sus hombres más importantes. Álvaro Morata y Eric García tuvieron que ser sustituidos durante la jornada de ayer al sentir molestias y a falta de conocer el alcance de las lesiones por parte de los clubes, su participación en el torneo corre serio peligro.

Álvaro Morata tuvo que ser sustituido en el minuto 9 del partido ante del Cádiz tras un choque con Mbaye. El delantero rojiblanco trató de girar en el área frente al zaguero gaditano, éste no le dejó y hubo contacto, nada punible, pero el suficiente como para que el ‘19’ del Atlético de Madrid se tirase al suelo para ser atendido por los servicios médicos rojiblancos para más tarde salir cojeando del Nuevo Mirandilla. No tiene buena pinta lo del ex de la Juventus de Turín.

Algo parecido sucedió con Eric García durante el encuentro ante el Valencia. El ex del Manchester City saltó para despejar un balón alrededor del minuto 40 y al poco empezó a sentir molestias en el abductor de su pierna izquierda. Pidió el cambio, Marcos Alonso entró en su lugar y Luis Enrique se encuentra ahora a la espera de conocer el alcance de su lesión.

Quedan tan solo 21 días para que comience el Mundial y solo 12 para que Luis Enrique de a conocer los 26 elegidos que viajarán a Qatar. En ella, dependiendo del alcance de las lesiones, estarán o no Morata y Eric García, pero por si estos no llegaran a tiempo, el seleccionador español envió a la RFEF y a la FIFA el pasado 28 de octubre la prelista con los 55 jugadores que podrían acudir al torneo y estos serían los posibles sustitutos del delantero rojiblanco y el central azulgrana.

Sergio Ramos y Ferran Jutglá

Si Eric García finalmente no puede asistir, Luis Enrique tendría que elegir entre Sergio Ramos, Íñigo Martínez, Hugo Guillamón. Siendo Pau Torres, Laporte y Diego Llorente fijos en las convocatorias del asturiano, la plaza para el Mundial de Qatar se la disputarían entre el central del PSG, el del Athletic Club de Bilbao y el del Valencia. El camero no pudo asistir a la pasada Eurocopa por lesión y el seleccionador siempre se ha mostrado a favor de su posible regreso, quizás esta sea la oportunidad, aunque fue Guillamón quien asistió en septiembre a los partidos de la UEFA National League.

Por su parte, en la delantera, si Álvaro Morata finalmente no puede acudir, Luis Enrique puede elegir entre Gerard Moreno (lesionado), Borja Iglesias, Iago Aspas o Ferran Jutglá. Estando el atacante del Villarreal en la enfermería, no saber si llegará a tiempo (principal candidato a ocupar su puesto) y pese a estar preseleccionado el del Celta de Vigo, el asturiano no confía en el gallego, por lo que, la plaza se la disputarían entre el goleador del Betis y el del Brujas. El ‘Panda’ fue quien acudió el pasado mes de septiembre a los compromisos de la UEFA National League, pero el exdelantero del FC Barcelona llega al Mundial de Qatar en un estado de forma óptimo gracias a sus 9 goles y ser líder grupo con el equipo belga en la Champions League.

Luis Enrique cuenta con todos, por eso están en la prelista, y ojalá Morata y Eric García puedan asistir y las lesiones no sean nada preocupantes, pero por si eso no sucede, Sergio Ramos y Ferran Jutglá podrían tener la oportunidad de viajar a Qatar.