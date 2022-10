Messi descarta a Cristiano: el argentino se queda con Neymar y Mbappé

Queda menos de un mes para que de comienzo el Mundial. El domingo 20 de noviembre Qatar se enfrentará a Ecuador y con ello se iniciará una carrera de un mes que solo podrá ganar una selección. Todos tienen sus favoritos, incluido Lionel Messi, quien ha concedido una entrevista a DirectTVSports y ha dejado claro quien cree que son favoritas, descartando a la Portugal de Cristiano Ronaldo y eligiendo a los combinados de Brasil y Francia como favoritos.

“Bueno, yo creo que hoy por hoy, siempre decimos las mismas ¿no? Las grandes selecciones: Brasil, Alemania, Francia, Inglaterra, España, seguro que me olvido de alguno, pero si me tengo que quedar con alguna hoy por hoy Brasil y Francia son las dos grandes candidatas para este Mundial”, afirmaba el argentino en su entrevista. Ni Portugal, ni Uruguay, ni Países Bajos, ni Bélgica, ni Croacia. Leo Messi tiene claro que las dos favoritas a levantar el título el próximo 18 de diciembre son las selecciones de sus compañeros de equipo Neymar y Mbappé, es decir, Brasil y Francia.

Acierte o no el argentino, lo cierto es que Brasil es una de las candidatas que se encuentra en todas las quinielas, su gran fase de grupos y la multitud de jugadores de primer nivel como Gabriel Jesús, Neymar, Vinicius Jr, Rodrygo, Paquetá, Raphinha, Richarlison, Casemiro y un largo etcétera, ilusionan a la afición carioca que no consiguen el título desde el año 2002. Por su parte, y a pesar de las bajas confirmadas de Kanté y Maignan y la más que segura ausencia de Varane que ayer se retiró lesionado durante el partido ante el Chelsea, la selección gala, última vencedora del torneo en 2018, contará entre sus filas con el recientemente ganador del Balón de Oro, Karim Benzema, una de las estrellas del futuro como Kylian Mbappé y un extenso abanico de jugadores como Dembélé, Giroud, Koundé, Fekir, etc.

Ambas son serias candidatas a ganar el Mundial de Qatar, pero ¿no lo es la selección de Portugal? El combinado dirigido por Fernando Santos cuenta con un gran equipo de estrellas tales como Cristiano Ronaldo, João Féllix, Rafael Leão, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Gonçalo Ramos, William Carvalho, Vitinha, Nuno Mendes y un largo etcétera que levantan la envidia de muchas selecciones. Lionel Messi ha descartado demasiado pronto al combinado luso y no hay que olvidar que ganaron la Eurocopa de 2016 con una plantilla menos competitiva. Veremos si el argentino acaba teniendo o no razón.