Fuera del Madrid por Marcelo y Mendy, Simeone le ficha: objetivo Qatar

Durante los últimos tiempos son muchos los canteranos del Real Madrid los que han tenido que ver la puerta de salida del club por no disponer de los minutos deseados. Uno de estos casos es Sergio Reguilón, futbolista que se vio beneficiado por los problemas físicos de Marcelo durante la temporada 17/18, pero que tuvo que abandonar Concha Espina tras la llegada de Ferland Mendy cuando finalizó dicha campaña.

Zidane, quiere era el entrenador de los blancos por aquel entonces, decidió quedarse con Marcelo y el francés para cubrir el lateral izquierdo, por lo que el español no tuvo otro remedio que buscar minutos lejos de la capital. Primero en el Sevilla, como cedido, y después en el Tottenham Hotspur, traspasado, ha podido cumplir su deseo, el de acaparar más protagonismo, pero este mismo verano también se ha visto muy perjudicado por el fichaje de Ivan Perisic, quien le ha dejado sin sitio en los planes de Antonio Conte.

No obstante, aquí no reside la notica que en Don Balón venimos a contar, sino cuál es el club que se ha hecho con los servicios de Reguilón en calidad de cedido: el Atlético de Madrid. La salida de Renan Lodi al Nottingham Forest ha provocado una necesidad imperiosa por lanzarse al mercado para incorporar otro lateral izquierdo de nivel y Simeone no ha dudado: el exmadridista ha sido el elegido par ello en una operación cerrada hace algunas horas.

Reguilón aterrizará en el Cívitas Metropolitano prestado del Tottenham Hotspur por una campaña, pero sin opción de compra al término de la misma.

Qatar, en el punto de mira

Y es que, aparte de haber perdido mucho peso en los planes de Conte, el Mundial de Qatar también ha jugado un papel determinante en la decisión del futbolista, que no ha dudado en regresar a LaLiga tras el interés mostrado por Simone.

Reguilón sabe que, si quiere tener opciones de contar para Luis Enrique, quien ya le ha bridando alguna oportunidad con La Roja, deberá disponer de una gran cantidad de minutos durante estos meses previos al evento, algo que podrá cumplir en Madrid tras la salida de Renan Lodi. Ahora, la duda reside en si el nivel del futbolista será suficiente para dejar fuera de Qatar a los dos laterales izquierdos que vienen contando con más protagonismo en los planes del técnico asturiano, Jordi Alba y Marcos Alonso.