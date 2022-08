Casemiro, olvidado: millonada de Florentino y remplazo top al Bernabéu

El adiós de Carlos Henrique Casemiro al Real Madrid tras casi una década defendiendo la elástica merengue ha sido la gran sorpresa del verano en Chamartín, al menos en lo que atañe al capítulo de salidas. El brasileño ha puesto rumbo al Manchester United a cambio de 70 millones de euros en lo que parecía una gran pérdida para los blancos, pero Florentino Pérez no ha tardado en dejar patente el buen ojo que tiene ya que, de forma vertiginosa, la gran inversión que ha realizado el mandatario en este periodo estival ya está dando sus frutos: Aurélien Tchouameni.

El centrocampista francés se incorporó al equipo a principios del mes de julio a cambio de 80 millones de euros (más otros 20 ‘kilos’ en variables) en lo que parecía una operación sumamente arriesgada por parte del club, sobre todo porque los minutos del francés se preveían irrisorios por aquel entonces dada la presencia de Casemiro.

No obstante, con la salida del braseileño ya oficializada, Ancelotti no ha tardado ni un solo segundo en depositar su plena confianza en el exjugador del AS Monaco, quien está respondiendo de forma muy gratificante a lo esperado tanto por las altas esferas del club como por el propio técnico italiano.

Muchos presagiaban que el rendimiento de Tchouameni no se haría notar hasta bien pasados algunos meses por el periodo de adaptación que todos los jóvenes que han llegado últimamente al Real Madrid han tenido que pasar, pero con el galo la historia ha sido diferente. Desde el primer momento el centrocampista de 22 años ha demostrado tener una personalidad imponente, a pesar de lo que conlleva tomar el relevo de un mito como Casemiro, y ya se ha hecho con un hueco inamovible en el esquema de Ancelotti junto a Kroos y Modric en el centro del campo.

Por ende, esto no solo implica una estupenda gestión de Florentino Pérez, quien además arrebató su fichaje a otros gigantes europeos, sino que el adiós de Casemiro no haya sido tan peyorativo para el club como muchos esperaban. Tchouameni es el recambio perfecto para él y, de continuar con su progresión, también podría marcar una época en el Bernabéu.