Gareth Bale, nuevo lío: ni en Madrid, ni en Gales, solo y sin apoyos

El principal objetivo que tenía esta temporada Gareth Bale entre ceja y ceja era poder estar en el Mundial de Qatar 2022 con su selección el próximo invierno. Ni el Real Madrid, ni su futuro el próximo curso, ni la Champions League. Le importaba al ya ex jugador merengue poder disfrutar del que sería su última cita mundialista en su carrera deportiva, algo que ningún futbolista quiere perderse. Y lo logró, pero una vez que la meta está lograda vienen nuevas curvas en torno a todo ello.

Y es que Ryan Giggs anunció recientemente que renuncia a su cargo de seleccionador de Gales y que por lo tanto no estará en el cargo el próximo Mundial. Esta decisión no es algo que coja de sorpresa a los futbolistas ni al entorno del país ya que es algo que se viene gestando desde hace tiempo por una serie de desagradables motivos. El ex jugador del Manchester United quedó ya apartado en el mes de noviembre del pasado 2020 al haber sido acusado de una agresión a dos mujeres, una de ellas su ex pareja, por lo que delegó sus responsabilidades como técnico en Robert Page, que asumió galones como interino.

Ryan Giggs, es cierto, siempre se ha declarado inocente de estas acusaciones que se vierten sobre él y el proceso judicial todavía sigue abierto. Sin embargo, el entrenador prefiere de manera definitiva dar un paso al lado para ofrecer estabilidad al combinado galés y que pueda afrontar con garantías y sin presiones externas de ningún tipo el Mundial de Qatar, en el que por cierto ha quedado encuadrada en el mismo grupo que Irán, Estados Unidos e Inglaterra. “Pese a que tengo confianza en el proceso judicial, me hubiera gustado que el caso se hubiera cerrado antes para poder seguir con mis responsabilidades como entrenador”, argumentó el interesado.

Para Gales supone un enorme éxito estar presente en el Mundial con las mejores selecciones del planeta, pero la celebración no será completa para Giggs: “Ha sido un honor y un privilegio dirigir a mi país, pero creo que lo correcto es que Gales se prepare para el Mundial con seguridad y sin especulaciones”. Ahora, Gareth Bale y sus compañeros deberán esperar para saber si Page será el técnico en Qatar o finalmente el banquillo tiene un nuevo inquilino.