Pánico en el Bernabéu: Kroos tiene un plan distinto al de Florentino

Ya hemos venido contando en las últimas horas en Don Balón que en los planes del Real Madrid no entra el de seguir peinando el mercado para buscar un nuevo fichaje de relumbrón en este verano. Las alternativas que sí que siguen abiertas en el conjunto blanco son las salidas, como las posibles marchas de Mariano o de Jovic en la delantera, y especialmente el tema de las renovaciones para atar a jugadores que siguen siendo importantes. Y uno de los que están en esa lista de pendientes es Toni Kroos.

El alemán finaliza contrato a finales del próximo curso por lo que todavía le resta al menos un año más jugando en el Santiago Bernabéu. No obstante, el germano comienza a ver el vaso medio vacío en ocasiones ya que es consciente de que a sus 32 años los esfuerzos empiezan a pasar factura. Ya se desvinculó hace un tiempo de la Selección alemana para poder dosificar mucho mejor toda su preparación y ahora tiene claro que no quiere alargar su carrera deportiva si su rendimiento futbolístico baja.

Por eso, la Cadena Ser informa de que el Real Madrid ya le ha puesto a Toni Kroos una oferta de renovación encima de la mesa pero que el alemán ha respondido pidiendo tiempo. Y no porque valore ofertas de otros clubes, ya que en el conjunto blanco se siente como en casa, sino porque cree que lo más honesto es ver cómo evoluciona él físicamente en esta temporada que se viene por delante y en función de ello decidir. El centrocampista no busca el contrato fácil y sabe que si no se ve al 100% no tendrá ningún problema en decir adiós.

De hecho, a Toni Kroos se le ha visto esta temporada llegar justo de físico en algunos partidos importantes y Carlo Ancelotti ha tenido que sustituirlo. Con la llegada de Tchouameni la competencia además se eleva exponencialmente y el germano es listo, por lo que sabe que tendrá que analizar a finales de la campaña que viene a fondo la situación y con mucha calma, y en función de todo ello decidir cuál es la mejor opción para todos.