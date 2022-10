Haaland, Luis Díaz y Salah metidos en la misma crisis, Qatar los marca

La Copa del Mundo es para todo futbolista profesional un salto cualitativo único en sus carreras. La sola disputa de la cita de citas es un logro que todos quieren vivir al menos una vez en la vida, sin embargo esto no siempre es posible. Prueba de ello es que muchos grandes jugadores se han quedado fuera de la disputa del torneo por excelencia del balompié; sin ir más lejos en la liga inglesa tres ilustres, Erling Haaland, Luis Díaz o Mo Salah, están en esta situación.

Es casi necesario hacer, aunque sea someramente, un alto en el camino de las disputas de los grandes clubs (Premier, LaLiga, etc...) y en el quehacer diario de sus estrellas para mirar a la cita de Qatar, para la que, por otro lado, solo queda poco más de un mes para que arranque. Sobre ello y sus ausencias, hay que decir que no estar en un Mundial, no ya ser protagonista en él, es un enorme problema en las aspiraciones individuales de los cracks, como el Balón de Oro.

Otro ausente, Marco Verratti, con Italia, quizá no sea aspirante a tal cosa, pero desde luego el noruego, el colombiano y el egipcio sí lo han sido y lo son, por lo que su ausencia en suelo catarí va a condicionar su disputa de tú a tú con otros favoritos. Ahora bien, el escandinavo, el ‘faráon’ del Liverpool y el centrocampista italiano del Paris Saint-Germain no son las únicas pérdidas para la gran cita del año en el calendario del balompié, hay nombres verdaderamente ilustres que tampoco jugarán el torneo.

En el City tenemos a un Riyaz Mahrez que además se quedó sin Mundial de forma cruel tras perder ante Camerún su selección, Argelia, en el tramo final del partido. Tampoco estará una de las grandes esperanzas del Liverpool, el citado Luis Díaz, que como su selección, Colombia, no estará en Qatar 2022 tras una nefasta fase de clasificación en América. Igualmente, David Alaba, el futbolista del Real Madrid ha descendido con Austria en la Nations League y se perderá la disputa entre noviembre y diciembre; y algo así le ocurre también a Jan Oblak, portero esloveno del Atlético de Madrid.