Luis Enrique, la esperanza de Kubo y Gnabry para triunfar en el Madrid

Luis Enrique se ha interpuesto en el futuro de dos jugadores que podrían vestir de blanco en un futuro. Uno ya pertenece al Real Madrid y otro podría hacerlo si su participación en el Mundial de Catar es tan destacable como la que fue en su día la de James Rodríguez, hablamos de Takefusa Kubo y Serge Gnabry.

Empecemos por el principio, el viernes a las 18:00 de la tarde hora española, tuvo lugar en el Centro de Exposiciones de Doha el sorteo de los grupos del Mundial de Catar de 2022 que se disputará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre de este año. Allí, España conoció los rivales a los que tendrá que enfrentarse en el grupo E, nada más y nada menos que a Alemania, Japón y al vencedor que resulte de la repesca que enfrente al campeón de Oceanía (Nueva Zelanda) y al cuarto clasificado de la CONCACAF (Costa Rica). Es decir, que en el camino a levantar su segundo mundial, las primeras piedras en el camino ‘La Roja’ son, entre otros, Takefusa Kubo, Gnabry y Chris Wood o Keylor Navas.

Es bien conocido que el Real Madrid suele fichar a jugadores que han destacado durante el Mundial, ya sucedió en 2014 tras el Mundial de Brasil donde se hizo con los servicios de James Rodríguez, y 4 años después, en el Mundial de Rusia donde el conjunto blanco oficializó el fichaje de Thibaut Courtois tras un extraordinario campeonato con Bélgica. Este año podría volver a suceder lo mismo con uno de los jugadores a los que tendrá que enfrentarse España en la fase de grupos en el Mundial de Catar, Serge Gnabry.

El atacante alemán se encuentra en la órbita del Real Madrid, tal y como han publicado Defensa Central o Mundo Deportivo y podría convertirse en el tercer caso de la política de Florentino Pérez de fichar a uno de los jugadores que han disputado durante el torneo. Pero para ello el extremo del Bayern de Múnich tendrá que superar primero a la España de Luis Enrique, del mismo modo que tendrá que hacerlo Kubo.

El interior japonés ya pertenece al Real Madrid, su rendimiento en Catar no servirá para que el Real Madrid le fiche o no, pero sí para confirmar la calidad que el nipón ante todo el mundo y ganarse un puesto en el once de Carlo Ancelotti la temporada que viene. Desde que fichara por el conjunto blanco, no ha tenido oportunidad de demostrar su potencial en el Santiago Bernabéu, sus cesiones al Mallorca, Villarreal, Getafe y otra vez Mallorca le han servido para confirmarse como uno de los jugadores más talentosos de la liga Santander, ahora, en el Mundial tiene la oportunidad de mostrar su calidad ante todo el mundo demostrar por qué se merece un lugar en el vestuario merengue. Su obstáculo, el mismo que el de Gnabry, la selección de Luis Enrique.