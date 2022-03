Luis Enrique se adelantó, el United busca recambio a De Gea en la liga

David De Gea termina contrato en junio de 2023, conscientes de ellos, el Manchester United ya está trabajando en el fichaje de un portero de garantías que supla al guardameta español por lo que pueda pasar en un futuro. Así, los diablos rojos, según The Mirror, han mirado hacia la liga española y han puesto sus ojos en el portero del Sevilla Yassine Bounou de 29 años. El portero marroquí de origen canadiense tiene aún 2 años de contrato con la entidad andaluza, por lo que, el conjunto inglés quiere contratarle tendrá que ceñirse a su cláusula de rescisión cifrada en 25 millones de euros.

Pero Monchi se las sabe todas, y el director deportivo del Sevilla, consciente del interés no solo del Manchester United si no de varios equipos de Europa como el FC. Barcelona o Atlético de Madrid, está planeando firmar con Bounou una prolongación de su contrato por dos temporadas más para así poder aumentar su cláusula hasta los 63 millones de euros y aumentar en casi 40 kilos los beneficios que obtendría el Sevilla en caso de una posible venta.

No está siendo una buena semana para David De Gea, el viernes se conocía la convocatoria de Luis Enrique para los siguientes compromisos internacionales de España ante Abania e Islandia y en ella no estaba incluido el ex del Atlético de Madrid, en su lugar, el seleccionador ha decidido llevar a David Raya, portero del Brentford. Hoy, se conoce el interés de Manchester United en buscarle un recambio para la portería una vez entrados en los últimos 18 meses de contrato.

A pesar de todo, David De Gea se siente muy feliz en la Premier League:” Me gusta el hecho de que nacía en Madrid, pero al ginal del día, es solo una ciudad. Ahora me siento como si fuera de Manchester, me siento comocualquier otra persona de Manchester. Donde eres querido y bienvenido, ese es tu hogar, Llevo muchos años aquí y obviamente cualquier cosa puede pasar en la vida, en el mundo del fútbol, pero sinceramente, no me veo fuera del Manchester United”, apuntaba el guardameta en declaraciones recogidos por The Mirror.