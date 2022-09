Luis Enrique no le llama, elige al del Madrid: jugará con Pedri y Gavi

Luis Enrique no ha decepcionado y ha vuelto a sorprender con la última lista antes de que el seleccionador decida quienes serán los 23 (o 26, depende de él como en la Eurocopa), que acudirán al Mundial de Qatar y defenderán los colores de España entre noviembre y diciembre. En ella, se encuentran los habituales tres porteros que, salvo lesión, acudirán como fijos a la gran cita: Unai Simón, Robert Sánchez y David Raya.

En defensa, no ha ido Sergio Ramos, que había sonado con fuerza para regresar a la selección española tras su gran comienzo de temporada con el PSG. No se encuentra en esta lista, pero sí en la prelista de 55 jugadores que Luis Enrique tiene confeccionada y que tendrá que enviar a la FIFA de donde tendrán que salir los 23 o 26 definitivos. Pau Torres, Jose Luis Gayá, Hugo Guillamón, Eric García, Diego Llorente, Dani Carvajal, César Azpilicueta y Jordi Alba completan la zaga de ‘La Roja’. Curiosa la llamada del ‘18’ del Barça dejando fuera a Marcos Alonso, parece que Luis Enrique quiere llevar la contraria al FC. Barcelona. Cuando el de L’Hospitalet era titular indiscutible no iba con ‘Lucho’ y ahora que es suplente le convoca y deja sin sitio al titular del lateral izquierdo azulgrana.

En el centro del campo no ha habido casi sorpresas. Vuelve Pedri y le acompañan Sergio Buquets, Rodri Hernández, Gavi, Marcos Llorente y Carlos Soler. Donde más novedades ha habido es en el ataque, donde todo el mundo estaba pendiente de si Luis Enrique llamaría o no a Iago Aspas y a Borja Iglesias, y cumplió con los pronósticos, pero a medias. El ‘Panda’ ha pasado a ocupar el puesto de ‘RDT’ y la otra novedad es la de Nico Williams, que sustituye a Dani Olmo, el gallego tendrá que esperar su oportunidad. El resto de atacantes son Yermi Pino, Pablo Sarabia, Marco Asensio y Álvaro Morata.

Destaca la ausencia de Ansu Fati y la llamada, de nuevo, de Marco Asensio. Luis Enrique ha justificado la ausencia del delantero del Barça diciendo que:” No participó, ahora sí en su club, pero en los partidos oficiales solo ha jugado uno de titular. Esto me dice algo. Tiene relación especial por el gol, aunque ahora no lo veo para la lista”. Es decir, que ha jugado poco, pero en cambio Marco Asensio, que ha jugado menos, sí va convocado.

Quizás el plan al que no para de aludir Xavi Hernández en rueda de prensa también involucre de alguna forma a Luis Enrique y a la selección, quizás, este año no quieran correr riesgos y hacer que el jugador vaya poco a poco entrando en la dinámica de grupo y cogiendo más confianza, pero no deja de ser cuanto menos llamativo que su justificación sea la falta de minutos en el club. Como bien ha dicho, volverá en algún momento. Mientras tanto, su puesto lo tendrá el jugador del Real Madrid.