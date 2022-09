Guardiola humilla al Madrid: Florentino no convence con Tchouaméni

El Real Madrid es el actual ganador de la Champions League y a día de hoy lleva pleno de victorias, tanto en la competición doméstica como en La Liga de Campeones, pero no parece ser suficiente para ser uno de los favoritos para levantar este año ‘La Orejona’, así lo dicen las casas de apuestas donde el Manchester City, PSG o Bayern de Múnich están por delante de los blancos y todo gracias a los refuerzos que este año han realizado en el mercado de fichajes.

El Manchester City se ha desprendido de jugadores importantes como Gabriel Jesús o Raheem Sterling, pero se ha reforzado de maravilla trayendo a Erling Haaland o Julián Álvarez, el PSG no ha vendido al final a ninguno de los jugadores que forman su tridente de gala (Messi, Neymar y Mbappé) y además se ha desprendido de varios jugadores que no contaban para el nuevo técnico del conjunto parisino, Christophe Galtier. El Bayern de Múnich con Sadio Mané y Matthijs de Ligt no parece echar en falta a Lewandowski y los 3 son los principales candidatos a llevarse la Champions League, pero se olvidan de una cosa, el Real Madrid también ha hecho los deberes en verano.

Al Santiago Bernabéu han llegado Tchouaméni y Rüdiger, el primer para suplir una de las posiciones que más falta hacían en el centro del campo del Real Madrid como es la de mediocentro defensivo, mientras que el central alemán ha llegado al conjunto blanco como una gran oportunidad del mercado tras quedar libre en junio de 2022. Ambos vienen para completar una plantilla en la que no se han llevado a cabo grandes cambios, pero no por ello tiene que dejar de ser un candidato a levantar la Champions League.

El año pasado, el conjunto de Carlo Ancelotti tampoco partía como favorito para llevarse ‘La Oreja’ y acabó venciendo al PSG, Chelsea, Manchester City y Liverpool, cuando la música de la Champions League suena, el Real Madrid parece que tiene una energía extra y diferente y no importa los refuerzos con los que hayan hecho a lo largo del mercado de fichajes el resto de equipos, siempre hay que tener en cuenta, y por eso, no entienden que las casas de apuestas no le pongan entre los favoritos, se sienten humillados. Es cierto que los de Guardiola, Galtier y Nagelsmann han construido este verano plantillas muy fuertes, pero los madridistas nunca darán un partido por perdido y menos en su competición ‘fetiche’. Los de Carlo Ancelotti tendrán que volver a demostrar que pueden optar a todos los títulos y su objetivo principal esta temporada es conseguir el ‘Sextete’. Veremos si se equivocan o no las casas de apuestas.