Luis Enrique prepara otro caso Laporte y, con Pedri, España mete miedo

El diario AS ha sacado a la luz una posibilidad que se le abre a Luis Enrique en el Sevilla de Julen Lopetegui que podría llegar a La Roja tal y como lo hizo el central del Manchester City de Pep Guardiola, Aymeric Laporte; hoy, un fijo en el once. Y es que Diego Carlos, central titular del club inquilino del Sánchez Pizjuán no ha debutado con Brasil y está cerca de nacionalizarse español, por lo que podría ser seleccionado en próximas convocatorias. Con todo, Lucho, abra o no esta puerta y consiga o no esta opción, está tranquilo con Pedri y compañía y lo que suponen para el Mundial.

Ni la medular que forman Paul Pogba, N’Golo Kanté, Adrien Rabiot o Tchouaméni en Francia; la que comandan Casemiro, Fred, Guimaraes o Paquetá en Brasil, incluso la formada por Phil Foden, Henderson, Declan Rice o Jude Bellingham en Inglaterra, por nombrar algunas de las piezas cruciales de estos equipos, le genera tanta confianza a Luis Enrique y a España como la que forman los Pedri, Gavi, Rodri, Koke, Thiago o Sergio Busquets. Y es que más allá de nombres, Luis Enrique tiene la certeza de que su equipo le quitará la pelota a cualquier rival, que es su objetivo, como de hecho demostraron en la final de la Nations League ante los galos; eso sí, de infausto recuerdo para España.

Ahora mismo las apuestas apuntan a que España es menos favorita a llevarse la Copa del Mundo que Brasil, Francia e Inglaterra, pero lo es en mayor medida que Alemania (rival en la fase de grupos en Qatar), Portugal, Bélgica, Países Bajos o Argentina. Posiblemente por nombres el combinado de Didier Deschamps sea máximo favorito a todo, pero las prestaciones de España pueden ser muy altas y su juego muy incómodo. Así las cosas, todos en La Roja reman en esta dirección.

Dicho todo esto, ¿podría entrar en este equipo el central del Sevilla si se dieran las circunstancias propiciadas? Teniendo en cuenta que parte de la fiabilidad de España radica en la distribución, donde son clave los jugadores de la medular nombrados pero también el buen pie de todas las piezas en cada una de las líneas, y que Diego Carlos no solo es uno de los mejores centrales de Europa sino que juega en un equipo que gusta de amasar el esférico, como es el conjunto de Julen Lopetegui, la respuesta parece clara: sí, el brasileño sería bienvenido para Luis Enrique. Y quizá haría más favorita todavía a la Selección española.