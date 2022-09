Luis Enrique tiene nuevo '9' para España: ni RDT, ni Morata, ni Ferran

Iago Aspas está llamando a golpes a las puertas de la selección: "el mensaje (a Luis Enrique) son los 90 minutos que he hecho hoy", declaraba el delantero al ser preguntado en el post-partido ante el Cádizo donde el gallego metió dos goles y consiguió la victoria para su equipo. El delantero gallego quiere regresar a España y no para de hacer méritos con el Celta de Vigo para que el seleccionador asturiano le vuelva a llamar para una convocatoria con ‘La Roja’ y tener alguna opción de poder ir al Mundial de Qatar. Si el año pasado RDT fue llamado por su gran rendimiento con el Espanyol, este año el de Moaña debería recibir como premio ir por lo menos en septiembre con ellos.

Iago Aspas fue el zarra de la temporada 2021-2022, junto a Raúl de Tomás, con 17 goles y este año, tras las cuatro primeras de liga disputadas, el delantero del Celtva de Vigo es ‘pichichi’ de la competición con cinco tantos junto a Robert Lewandowski, y ha anotado cinco de los siete tantos que ha conseguido el equipo gallego, méritos más que suficientes para que por lo menos Luis Enrique le dé una oportunidad, pero ¿qué delantero dejaría de ir si Iago Aspas es convocado?

Raúl de Tomás aún no ha debutado esta temporada con el Espanyol y los fichajes de Martin Braithwaite y Joselu pueden mermar mucho sus minutos de aquí a noviembre. El año pasado hizo una gran campaña con los pericos, pero no sabemos si eso será suficiente para mantener su puesto en la selección si no logra recuperar la titularidad con el equipo de Diego Martínez.

Por su parte, Gerard Moreno casi no pudo asistir el año pasado con la selección debido al gran número de lesiones que sufrió y que le impidió poder ponerse a las órdenes del técnico asturiano. Este año ha empezado con buen pie y de momento parece estar totalmente recuperado de sus problemas físicos, la convocatoria de septiembre determinará si Luis Enrique cuenta con él o no de cara a Qatar, aunque, por calidad, junto a Morata, Sarabia y Dani Olmo, son los únicos con una plaza asegurada en el ataque de ‘La Roja’.

Ferran Torres, ha perdido su puesto en el Barça, pero Luis Enrique confía plenamente en él. Cuando el asturiano da su confianza a un jugador no le importa que sea titular o no en su equipo, él lo que quiere es que rinda y aporta cosas a la selección, y no parece que le vaya a afectar la suplencia con los culés, su lugar será ocupado, previsiblemente, por su compañero de equipo Ansu Fati, quien tiene su puesto asegurado, como como Marco Asensio, cuya participación en la ultima convocatoria de la selección en el mes de junio para los partidos de la UEFA National League fue solo por las numerosas bajas del equipo en ataque, tal y como confirmó el propio Luis Enrique en rueda de prensa.

Es decir, que de todos los delanteros que lleva España (Ansu Fati, Gerard Moreno, RDT, Dani Olmo, Ferran Torres y Sarabia) solamente RDT es el único que podría perder su puesto para dar entrada a Iago Aspas. Uno aún no ha debutado con su equipo y otro es el actual ‘pichichi’ de La Liga. Veremos cual es la decisión que acaba tomando Luis Enrique, pero lo que está claro es que el exentrenador del FC. Barcelona tiene un ‘9’ de garantías en La Liga Santander.