Maradona tenía razón: subasta récord por su camiseta original del 86

La muerte de Diego Armando Maradona el pasado 25 de noviembre de 2020 dejó un hueco enorme en el mundo del fútbol. No es para menos, el 10 de la albiceleste sigue siendo para la mayoría de los argentinos (y muchos que no lo son) el mejor jugador de todos los tiempos. Sus logros en vida y sobre todo su nivel técnico con la pelota lo elevaron a los cielos y aún hoy es venerado de norte a sur en el balompié. De ahí que la venta de su camiseta más emblemática, la camiseta original de ‘La Mano de Dios’, llevada a cabo por la casa de subastas Sotheby’s vaya camino de alcanzar un récord histórico.

Desde la casa de subastas se señala que el artículo estará disponible desde el 20 de abril al 4 de mayo, 15 días, a partir de la 9.00 horas de mañana sobre un precio que se inicia en 4 millones de libras esterlinas pero que podría irse a una cantidad muy superior. De hecho, fuentes cercanas a Don Balón están en disposición de avanzar que el Comité de Qatar prepara una puja de 10 millones de dólares por este artículo único en la historia del fútbol mundial.

Recordemos que estamos hablando de la remera con la que Diego Maradona destrozó a Inglaterra en el mítico Mundial de México de 1986, momento tras el cual el argentino se convirtió no solo en el mejor jugador del mundo sino en un mito vivo del deporte rey. De ahí el interés generalizado en un artículo muy exclusivo y preciado, sobre el cual la misma y prestigiosa casa británica ha ratificado su originalidad.



Camiseta original de Steve Hodge, sin duda

Esta venta millonaria que se pone en marcha desde la prestigiosa casa de subastas inglesa ha tenido, no obstante, un lamentable episodio protagonizado por familiares del astro malogrado con los que ya en vida Maradona tuvo serias disputas. Y es que las hijas de Diego y su ex (Dalma, Giannina y Claudia Villafañe) han querido insistir en que el artículo no era verdadero, cosa que Sotheby's se ha encargado de negar aportando pruebas irrefutables de su veracidad a través de tecnología de fotografía y “examinando detalles únicos sobre varios elementos de la prensa, incluyendo el parche, líneas y numeración”. Así la versión del exjugador de la selección inglesa Steve Hodge que en su día se llevó la elástica de Maradona y es propietario del artículo, que ahora se subasta, gana esta batalla, como el fútbol en general. Maradona tenía razón y su camiseta puede alcanzar un nuevo récord.