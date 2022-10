Más daño al Barça, Xavi y Laporta por la FIFA; Ancelotti sale airoso

Tres partidos de liga y uno de Champions League le quedan al FC Barcelona y al Real Madrid para echar el cierre a esta primera mitad de temporada, esta que manda la competición a las vacaciones más atípicas de siempre por nada más y nada menos que un Mundial. Planificada ya desde el inicio, esta parada llega con suerte dispar para los dos grandes españoles, saliendo mucho peor parado el Barça, que además también lo estará por la cita de Qatar, para desgracia de Xavi y Joan Laporta.

Evidentemente clubs como el Barça y el Madrid, con algunos de los mejores jugadores del mundo en cada puesto, van a sufrir especialmente con la competición en suelo catarí, pero sorprende que, a priori, es el Barça, el que peor parado ha salido de este año 2022, el que más puede perder. Si invocamos un teórico once tipo de Xavi y lo confrontamos con el de Ancelotti, nos sale que todos los jugadores titulares azulgranas estarán en Qatar, con la única duda de Ronald Araújo, que encima va a forzar para estar.

Ter Stegen, Jordi Alba, Andreas Christensen, el propio jugador uruguayo, y Jules Koundé forman la línea defensiva; después, Frenkie De Jong, Sergio Busquets y Pedri serían la medular tipo culé, mientras que Robert Lewandowski, Ousmane Dembélé y Gavi formarían la línea de ataque. En el Madrid de los Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, en defensa; Kroos, Valverde, Modric y Tchouameni, en la medular; y Vinicius y Benzema en ataque, ya hay dos que no irán, el austríaco y el alemán. Pero hay más.

Si bajamos un escalón sobre estos 22 jugadores, Xavi suele permutar en ese equipo con jugadores como Marcos Alonso, Eric García, Raphinha, Memphis Depay, Ansu Fati o Ferran Torres, todos ellos con plaza fija en Qatar salvo quizá el ex del Chelsea, al que sustituiría Balde, que parece que irá con La Roja. Por su parte, Ancelotti suele usar a Marco Asensio, Lucas Vázquez, Antonio Rüdiger, Rodrygo Goes, Camavinga y Dani Ceballos o Nacho Fernández, donde, como ven, al menos Lucas, Ceballos y Nacho no irán, mientras que Asensio es duda en la lista definitiva de Luis Enrique.

Es verdad que las ausencias son similares, pero siempre castigan más al Barça que al Madrid; más daño al Barça.