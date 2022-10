Por fin, venganza de Laporta contra Al-Khelaïfi: gratis, un medio top

N’Golo Kanté, Rúben Neves, Jorginho y ahora Adrien Rabiot, esta es la interminable lista de nombres que podrían llegar a Barcelona una vez Sergio Busquets certifique que deja el club en el mes de junio. Al medio culé se le coloca tras la aventura americana, donde quizá puede que confluya con viejos amigos como Leo Messi y Luis Suárez o enemigos como Cristiano Ronaldo; pero, en cualquier caso, el hueco que deja en can Barça llama a la reacción blaugrana, y esta toca de cerca a Nasser Al-Khelaïfi.

Cierto es que Rabiot y el mandatario del PSG no acabaron bien cuando este salió del Parque de los Príncipes, pero lo cierto es que cualquier posibilidad de ver vestido de blaugrana a un crack ex de París es una pequeña victoria en Barcelona. Recordemos que el Barça se las tuvo y se las deseó por Marco Verratti, el mismo Rabiot y Neymar Júnior contra los galos, siempre con mal resultado para los intereses azulgranas, ya que no solo no ganó con los dos centrocampistas, sino que perdió a Neymar y Messi.

Sin embargo, el futbol, como la vida, da muchas vueltas y Rabiot aparece ahora como una opción para el Barcelona toda vez que acaba contrato con la Juventus de Turín en junio y no quiere renovar, afirma Tutto Mercato. El internacional francés espera hacer un gran Mundial con la vigente campeona del mundo, Francia, y revalorizarse como uno de los grandes organizadores del continente; con ello podrá irse como agente libre al mercado en busca de un contrato mejor.

Y ahí vuelve a surgir el Barça, como ocurre con los dos jugadores del Chelsea -interés que os hemos adelantado en Don Balón- y el medio del Wolverhampton, representado por Jorge Mendes. Si finalmente Busquets se va del FC Barcelona, con Franck Kessié en las filas culés, al igual que Gavi, Pedri y veremos si Nico González y con Frenkie de Jong ofrecido al mercado, la opción de hacerse gratis con Adrien Rabiot es cuanto menos jugosa, máxime debido a la precaria situación de las arcas blaugranas, que necesitan activos sin volver a comprometer su viabilidad salarial.

Recordemos que, aunque en la Juve no le van bien las cosas a Rabiot, junto a Tchouameni y Camavinga, su opción parece de las más convincentes para Didier Deschamps en la Copa del Mundo de Qatar.