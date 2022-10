Neymar, Vinicius y Casemiro confirman el drama: Brasil, conmocionada

Si las sensaciones hablan y los gestos confirman, es normal que Brasil esté ahora mismo conmocionada por una situación que para Neymar, Vinicius y Casemiro resulta dramática en lo particular y para Tite, seleccionador de la canarinha, es decisiva. La situación viene de la Premier League, donde el mejor artillero que tiene Brasil ha caído en desgracia y su participación en la cita de citas, en Qatar, está puesta en entredicho.

Sí, la noticia ha sido un jarro de agua fría para el jugador del Real Madrid y el del PSG, con los que Richarlison tiene una excepcional relación, y es que el futbolista del Tottenham tuvo que retirarse lesionado y salió visiblemente emocionado con tal percance. El ex del Everton incluso atendió a los medios de comunicación ingleses en la zona mixta y apenas pudo reprimir las lágrimas, siendo consciente de la cercanía de la concentración de la selección de Tite y la posible grave lesión que tiene.

Es más, el mismo Richarlison aseguraba que estaba muy preocupado al respecto, ya que la última vez que sufrió algo parecido tuvo que estar en el dique seco durante dos meses, lo que, evidentemente lo dejaría fuera de la cita mundialista, que para él es un sueño. Recordemos que si bien quedan 34 días para que inicie el Mundial, las selecciones participantes deben dar la lista definitiva muchísimo antes, para empezara a preparar la competición más importante del mundo en el balompié.

De ahí el drama de Richarlison en particular y de Neymar, Vinicius, Casemiro y Tite en general, ya que con siete goles no hay ningún otro jugador del combinado sudamericano que haya marcado más tantos esta temporada, lo que convertía a Richarlison en un fijo de la lista de Tite y en un posible titular de Brasil de cara a la competición que se disputará en Qatar entre noviembre y diciembre del presente curso. Al menos al delantero brasileño le queda el consuelo menor de haber vencido a su ex equipo, ya que los spurs doblegaron a los toffes por dos tantos a cero.

Contratiempo muy serio en Brasil, sin duda.