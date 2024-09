Ni Messi ni CR7: Zlatan Ibrahimovic elige al mejor jugador de la historia y enciende la polémica

Zlatan Ibrahimovic es una voz experta en fútbol, especialmente en el rol de delantero. A lo largo de su trayectoria, vistió las camisetas de Ajax, Milan, FC Barcelona, Inter, Juventus, PSG, Malmo y Los Ángeles Galaxy, marcando una gran cantidad de goles en cada uno de estos clubes.

En sus 24 años de carrera, anotó 580 goles, lo que lo ubica en el puesto 14° entre los máximos artilleros de la historia del fútbol. Además, ganó 30 títulos.

Días atrás, Zlatan reapareció en los medios y compartió su opinión sobre los mejores jugadores de todos los tiempos. Fiel a su estilo, se diferenció del resto y excluyó a Lionel Messi, Diego Maradona, Pelé y Cristiano Ronaldo.

Para él, el mejor jugador fue Ronaldo Nazário y argumentó: “Es fútbol. La forma en que se movía. Para mí es el mejor jugador de la historia, sin duda. Siempre lo seguí y lo admiré porque hacía cosas con la pelota que todos quisiéramos hacer”.

Ronaldo, el histórico delantero de la Selección de Brasil, brindó una entrevista para el canal oficial de la FIFA y manifestó su deseo de que arranque el nuevo Mundial de Clubes 2025.

“Todos los clubes quieren estar en esta competición. Los aficionados quieren ver más partidos entre grandes clubes. El mundo entero va a ver esto, así que el Mundial de Clubes es bueno para los hinchas, los jugadores y los patrocinadores. Es bueno para todos”, aseguró.

