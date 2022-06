Opción sorpresa para Gareth Bale, el Mundial de Qatar como objetivo

El 30 de junio será el último día de Gareth Bale como futbolista del Real Madrid. Tras cerca de una década en el conjunto blanco e infinidad de títulos, el galés, de 32 años de edad, sigue pensando qué hacer con su futuro la próxima temporada.

Pese a la última temporada de Bale en el Madrid, donde solo ha disputado siete partidos, son bastantes los clubes que se han interesado en el atacante galés, quien ha descartado cualquier destino exótico como la MLS americana.

Todo hace indicar que el fútbol inglés será el destino de Bale, quien busca prepararse para el Mundial que se jugará a final de año en Qatar. "Lo he dicho muchas veces, no estoy preocupado por mi futuro, lo único que me importa es Gales, nada más. Tengo muchas ofertas, no lo voy a negar (sonríe) pero me tomaré el tiempo de analizarlas y decidir sobre mi futuro", aseguró recientemente desde la concentración con su selección.

Después de sonar para el Tottenham y el Getafe, solo un equipo de todos con los que ha sido relacionado parece estar de verdad interesado en Bale, el Cardiff City FC. Se trata de un equipo que milita en la Championship, la segunda división del fútbol inglés, pero es el club del lugar de nacimiento de Bale, por lo que está pensándose su regreso a casa.

Esta no es la única opción que el galés maneja. Al todavía futbolista del Real Madrid le ha salido una nueva oportunidad de jugar en la Premier League, en este caso a las órdenes de Steven Gerrard en el Aston Villa. El ex del Liverpool ya le ha dado una segunda oportunidad a Coutinho, intentó lo mismo con Luis Suárez y ahora se ha propuesto ofrecérsela a Gareth Bale. Gerrard quiere a gente con experiencia para este curso y Bale se ajusta claramente a ese perfil.

Bale se lo va a tomar con calma, como él mismo ha admitido, pero el futbolista también ha dejado claro que quiere estar en el Mundial de Qatar con su selección, por lo que los próximos meses no podrá estar sin competir o jugando al golf.