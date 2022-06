Bale asesta el último golpe al Madrid y Ancelotti sale muy tocado

El jugador galés todavía del Real Madrid, Gareth Bale, compareció ante los medios tras la derrota de su equipo ante Holanda. Un tropiezo con el que Gales queda fuera de toda posibilidad de clasificarse para la ‘Final Four’ de la Nations League, aunque se marcha más que satisfecha de esta ventana de selecciones tras lograr clasificarse para el Mundial al ganar a Ucrania. La estrella del equipo se refirió a un supuesto maltrato a su figura como profesional y se defendió de quienes en su día le juzgaron.



En este sentido, Bale comentó: "Es ese tipo de percepción la que me ha influido negativamente, la gente piensa que juego mucho al golf y en realidad no lo hago. La gente piensa que me lesiono mucho, pero en realidad no es así. Pero eso ya es pasado. Ha habido momentos buenos, momentos malos, pero así es el fútbol, pasan cosas así…". Palabras que aluden a los principales motivos por los que se le señalaba en el Real Madrid. Equipo en el que a través de su entrenador Ancelotti, se dio a entender que el galés se perdía la mayoría de veces los partidos por diferentes lesiones.



Por otro lado, Gareth Bale está muy contento por el rumbo que ha tomado su carrera según declaró: "Si me hubieras ofrecido esto, todo lo que he conseguido, al comienzo de mi carrera, te habría arrancado la mano de un mordisco", dando a entender que no cambia por nada todo lo que ha conseguido pese a la imagen que algunos se han acabado llevando del extremo izquierdo. Éxitos a los que espera “ponerle la guinda” con una destacada participación de Gales en el próximo Mundial de Catar.



Por último, sobre un nuevo capítulo sobre su futuro, Bale admitió: "Realmente no puedo decir. Necesito tiempo para pensar cuál es el mejor movimiento para mí, mi familia, mis hijos y espero que lo arreglemos durante el verano", zanjó el jugador al que se le vincula con equipo de menor calado que los que ha acostumbrado a jugar durante su carrera. Todo con vistas de llegar con minutos a la citada cita mundialista.