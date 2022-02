Piqué da un paso atrás y podría volver a juntar junto a Sergio Ramos

Nunca digas nunca. Gerard Piqué anunciaba en el 2016 que dejaría la selección española tras el Mundial de Rusia 2018 y así fue, tras caer eliminados por la anfitriona en la tanda de penaltis de los octavos de final el central azulgrana confirmó al nuevo seleccionador Luis Enrique su decisión de dejar de asistir a las convocatorias de España:” Hablé con Luis Enrique y le comenté que la decisión ya estaba meditada. Ha sido una etapa muy bonita en la selección y estoy muy feliz de haber participado en todos los éxitos”, señalaba el zaguero en rueda de prensa.

Tras 102 partidos con la absoluta y conseguir alzar los títulos del Mundial de Sudáfrica 2010 y la Eurocopa de 2012 el central decía adiós a su etapa con ‘La Roja’, pero para asombro de todos, Gerard Piqué apuntaba el otro día en un streaming en Twitch que no se cerraba la puerta a un posible regreso a la selección si Luis Enrique le llamase, declaraciones que no fueron tomadas muy en serio pero que desde su entorno aseguran que no hablaba de broma.

Existen muy pocos casos de jugadores que tras despedirse hayan vuelto a vestir la camiseta que dijeron que no volverían a ponerse y Gerard Piqué puede formar parte de este club. La cita de Catar le atrae mucho y por eso deja en manos del seleccionador su regreso a la defensa de la selección española.

De ser así podría darse la casualidad de que el central azulgrana volviese a formar pareja de centrales con Sergio Ramos. El defensa del PSG nunca ha cerrado la puerta a ‘La Roja’ y si de aquí a final de temporada muestra en Francia el nivel que demostró en el Real Madrid Luis Enrique quizás opte por convocarlo.

La simple idea de que volviesen a jugar juntos ambos jugadores para defender los intereses de España es muy ilusionante, pero alguien tendría que salir de la lista de defensas del seleccionador asturiano, Pau Torres, Íñigo Martínez, Diego Llorente, Eric García o Aymeric Laporte tendría que dejar de asistir con España en caso de que Piqué y Ramos volviesen.