Gran gesto de Marcelo con el Real Madrid, la Juventus se resigna

Marcelo Vieira disfruta de sus últimos meses en el Real Madrid. Es una leyenda en el Santiago Bernabéu y como tal no podía irse del conjunto en el que ha estado 16 temporadas de cualquier forma. Según las informaciones del Mundo Deportivo el lateral ha asegurado que su próximo destino no será ningún equipo europeo porque no quiere enfrentarse en ninguna competición al conjunto de Carlo Ancelotti. Un gran gesto del brasileño para cerrar su etapa en España.

El capitán abandonaría el Madrid tras más de 530 partidos vistiendo la elástica blanca. Un hueco difícil de rellenar, pero en el que Florentino Pérez ya está trabajando. Según el diario ABC el presidente tendría en su agenda apuntados los nombres de Reguilón, Angeliño y Gayá para reforzar el lateral del equipo tras la marcha del brasileño.

Posibles destinos

El futuro de Marcelo parece que tiene dos posibles destinos. Uno sería más sentimental y otro más aventurero. La primera opción sería volver a Brasil, al Fluminense, equipo donde se formó y de donde fue fichado por el Real Madrid en el año 2016 con apenas 18 años. El objetivo del lateral es ser llamado por Tite para disputar el que puede ser su último Mundial y sabe que para ello necesita regularidad y minutos y entiende que no existe mejor escaparate para su futbol que el campeonato brasileño.

La otra opción que se plantea Marcelo sería migrar a Estados Unidos. Allí, David Beckham le esperaría con los brazos abiertos para que se incorpore a su equipo de la MLS el Inter de Miami. El ambicioso proyecto del inglés ha estado siguiendo muy de cerca al brasileño y ya le ha hecho llegar varias ofertas al lateral. El equipo estadounidense ya intentó realizar fichajes de renombre como Luis Suárez, Messi o Luca Modric, y ahora parece haberse centrado en el Marcelo.

Tambien se ha hablado de la posibilidad de que el futbolista recalase en la Serie A tras el interés que había mostrado la Juventus en el jugador, pero tras la negativo del defensa a jugar contra el conjunto de Ancelotti esa opción queda prácticamente cerrada.

El zaguero finaliza su contrato con el Real Madrid este mismo verano y su futuro continúa estando en el aire. El defensor madridista no entra en los planes del conjunto blanco de cara a la próxima temporada y su etapa en el Madrid llegará a su fin. El futbolista con más trofeos acumulados en la historia blanca junto a Gento quiere terminar por todo lo alto su etapa en el Santiago Bernabéu consiguiendo algún título más.