Platón a Luis Enrique: elige otro país y se vengará de España en Qatar

Quedan solo 3 meses para que el Mundial de Qatar de comienzo y los seleccionadores ya tienen decidido casi por completo cuales serán los 23 jugadores que formarán la plantilla que viajará al país asiático el próximo mes de noviembre. Pocos cambios habrá en las listas de los técnicos de aquí a 90 días, ni siquiera Luis Enrique, un entrenador que suele sorprender en todas sus convocatorias, cambiará de forma drástica el vestuario, el bloque principal ya lo tiene y es sólido, solamente quedan algunos puestos que no son fijos y que sí podrán variar de aquí a que comience el campeonato.

Muchos son los nombres que pueden entrar en esas últimas plazas disponibles para Qatar, pero hay un futbolista con el que no podrán contra seguro para el Mundial, Iñaki Williams. El futbolista del Athletic Club de Bilbao, cuya madre es ghanesa, ha decidido aceptar finalmente la propuesta de la Federación de Ghana y no podrá ser llamado en un futuro para jugar con la selección española, en caso de que llegue a debutar con el combinado africano.

La Federación de Ghana llevaba meses detrás del futbolista vasco y éste finalmente ha decidido dejar de esperar la llamada de Luis Enrique y aceptar su solicitud para poder cumplir su sueño de jugar un Mundial de Fútbol:” Es algo en lo he pensado muchos meses y he contado con la ayuda de mi familia. El presidente de la federación ghanesa es el que hizo más fuerza para que esté allí. Los trenes pasan solo una vez y me he montado en este, que tiene más cosas buenas que malas. La decisión ha sido madura y consensuada con mi familia”, explicaba el delantero de 28 años.

Así pues, Iñaki Williams planta a Luis Enrique y decide acudir al Mundial con la selección de Ghana, donde, si le va bien a ambos países, podrían llegar a medirse en las rondas eliminatorias del torneo, aunque el combinado africano no lo tendrá nada fácil, ya que, en su grupo se encuentra nada menos que Portugal, Uruguay y Corea del Sur. Por su parte, España se medirá a Costa Rica, Alemania y Japón.

Nunca se sabrá ya si el asturiano hubiese contado con ‘La Pantera’ para Qatar ahora que Ernesto Valverde ha vuelto a coger las riendas del Athletic Club de Bilbao, pero lo que si está claro es que ahora serán rivales y que Luis Enrique intentará conquistar el segundo mundial para España con Morata, Dani Olmo, Sarabia, Oyarzabal y Ferran Torres como fijos en la punta de ataque y otros jugadores que van y vienen como Gerard Moreno, Marcos Asensio o Adama Traoré.