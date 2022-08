El Barça anuncia nuevo '9': Laporta lo hace oficial, Aubameyang 'KO'

El FC. Barcelona debutará en liga el próximo domingo 14 de agosto frente al Rayo Vallecano. A tan solo 8 días para que el conjunto azulgrana salte al terreno de juego del Estadio de Vallecas, Joan Laporta tiene casi cerrada la plantilla que el año que viene luchará debe luchar por la conquista de la liga y avanzar lo máximo posible en la Champions League. Con el fichaje de César Azpilicueta totalmente descartado, ya que, acaba de renovar con el Chelsea, la única pieza que le falta a la entidad blaugrana es la del lateral izquierdo, que, gracias a la llegada de Marc Cucurella al Chelsea, podría estar más cerca que nunca de concretarse el fichaje de Marcos Alonso, el cual, según publica el Daily Mail, ya se ha despedido de sus compañeros.

Con el apartado de llegadas completamente definido, el FC. Barcelona lleva días trabajando en dar salidas a los jugadores con los que Xavi Hernández no cuenta para la próxima temporada. En una semana ha conseguido que salgan del club Óscar Mingueza (Celta de Vigo), Riqui Puig (Los Ángeles Galaxy) y Neto (Bournemouth), y también se trabaja en la rescisión de contrato de Braithwaite, además de Samuel Umtiti, a quien se le pretende vender al Olympiakos.

Con todas las piezas casi colocadas, al FC. Barcelona se le ha quedado un puzzle muy bonito, y todo gracias a las palancas económicas de Joan Laporta, quien, ha elegido la mañana del pasado viernes para presentar el equipo ante su afición, y, entre ellos, por supuesto, estaba el fichaje estrella del verano del conjunto azulgrana, Robert Lewandowski, a quien todos los aficionados culés tenían ganas de ver pisando el césped del Camp Nou, y cuando el polaco lo hizo, saltó la sorpresa.

En su espalda, ya no llevaba el número 12 con el que ha estado jugando durante la pretemporada en Estados Unidos con el FC. Barcelona, sino el dorsal 9, el de Memphis Depay. El conjunto azulgrana ha cambiado de ‘9’ y ha pasado del neerlandés al polaco. El ex del Manchester United cada vez tiene más difícil continuar el año que viene en el Camp Nou. Xavi Hernández ha sido claro con él y ya le ha dejado claro que de quedarse sería el séptimo delantero de la plantilla y que no contaría casi con minutos, él quiere quedarse e intentarlo, pero quizás, que el nuevo delantero se haya quedado con su dorsal, haya supuesto un golpe definitivo para Depay. La Juventus le espera, él decide.

Algo parecido sucede con Aubameyang, quien desde la llegada de Lewandowski ha pasado a un segundo plano. Su puesto en el once titular lo ha ocupado el polaco, y ahora, el ex del Arsenal tendrá que hacer malabares para aparecer de inicio en las alineaciones de Xavi Hernández. El gabonés fue una de las clave el año pasado para que el Barça acabase segundo,, pero el fichaje del goleador del Bayern, junto al de Raphinha, le relega al banquillo, desde donde tendrá que esperar su oportunidad.