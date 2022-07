40 kilos para enjaular a Ronaldo y tentar a De Jong: Varane ansioso

La revolución de Ten Hag sigue su curso en Old Trafford y ahora es turno de otro jugador del gusto del técnico holandés de unirse al proyecto ‘red devil’. Según ‘La Gazzetta dello Sport”, el ex técnico del Ajax habría pedido a la directiva el fichaje de Dumfries, actual carrilero derecho del Inter. Dicha fuente afirma que los italianos no se bajarían de los 40 millones para soltar a un jugador que tiene contrato hasta 2025. La salida de Aaron Wan-Bissaka podría acelerar la incorporación del neerlandés.



La situación con Cristiano Ronaldo es desconocida por todos, y la seriedad con la que se está afrontando la remodelación del United podría terminar conquistando al astro portugués. Dumfries, se uniría a las ya confirmadas incorporaciones de Malacia, Eriksen y Lisandro Martínez, hombres todos ellos de confianza de Ten Hag con los que espera subir el nivel de calidad del equipo. A estos nombres, por si falla la opción del jugador interista, hay que unir el de Pavard, lateral del Bayern que también está entre los planes de la directiva de Manchester.



Al que sí que se espera acabar de convencer del todo es a Frenkie de Jong, que lleva sonando todo el verano para recalar en Old Trafford y que no hay manera de desatarle del Barcelona. Desde el club se está dispuesto a hacer un importante esfuerzo económico, pero las intenciones del mediocampista holandés están lejos de abandonar la ciudad condal. De ser así, ese dinero podría invertirse en otro jugador del entorno de Ten Hag, el brasileño del Ajax Antony, por el que el conjunto holandés pide un mínimo de 70 millones de euros.



Pero, la realidad es que la llegada de Dumfries aportaría solidez a una defensa donde Diogo Dalot no podría asumir toda la responsabilidad que supone el lateral. Contento con esto estaría un Raphael Varane que hace poco afirmó no estar arrepentido de salir del Real Madrid y estar convencido de que las cosas le saldrán bien en el Manchester United. Una confianza que Ten Hag se está encargando de verter a sus hombres desde el primer día que llegó a Inglaterra.