Acabó con CR7 y amenaza a Mbappé: favorito de Ten Hag y Al-Khelaïfi

Durante el pasado Mundial de Qatar se habló mucho de las palabras de afecto, que además escondían una intención de fichaje, de Nasser Al-Khelaïfi, máximo gestor del Paris Saint-Germain, a Marcus Rashford, uno de esos jugadores llamados a marcar una época en el futuro cercano por condiciones, talento y calidad, al que el bloque había estancado. Hasta ahora. El jugador que sentó a CR7 y ahora encandila a Erik ten Hag, además de a Europa, está empezando a construir la estrella que desde hace tiempo apuntaba a ser.

10 goles ha anotado el futbolista tras su paso por la cita mundialista, un registro que ni siquiera Erling Haaland ha igualado, lo que nos deja una idea del nivel de forma que atraviesa un futbolista, el inglés, por el que parece que los red devils pueden dar el resto, convirtiéndolo en el emblema del proyecto del futuro… Al menos esa es la intención porque existen dudas acerca de que el jugador pueda recoger el guante; de ahí el interés del PSG, que lo ve como la alternativa a la marcha en la 24/25 de Leo Messi O incluso antes de ella.

Ten Hag era claro al respecto en la charla con los medios de comunicación antes del partido ante el Nottingham Forest, en las semifinales de la EFL Cup: “él entiende que el Manchester United es su club y también en este ambiente, este equipo, está jugando su mejor fútbol. Está mejorando, está dando el 100%”. Palabras afectuosas para un crack que a este ritmo puede dispuatr la primacía a las grandes estrellas del momento.

Pero no siempre fue así, Rashford fue discutido en el pasado por su propio club, los diablos rojos no apostaron por él en firme y él y su entrono no olvidan. El delantero calla, pero a efectos prácticos su vinculación llega hasta 2024, y lo hace básicamente porque el Manchester United ha ejercido su poder para extender el contrato un año más. Dicho lo cual, recapitulando sobre el estado de forma del jugador británico, recordemos de solo 25 años, Rashford ha explotado, está en números que nadie más en el mundo de las grandes ligas alcanza y parece haberse transformado en ese crack capaz de retar a Kylian Mbappé y Haaland, lo que llama la atención, entre otros, del PSG, y ahora se habla de más equipos interesados fuera de la liga inglesa como el Real Madrid o el Barça (su contrato expira en 2024). La pregunta con él es doble: ¿mantendrá este nivel de forma? Y, de ser así, ¿querrá quedarse en Old Trafford y la Premier League una vez expire su contrato?