Al Barça le sale una competencia muy dura por el reemplazo de Xavi que llegaría con su estrella

Todavía restan más de dos meses para que finalice la presente campaña, pero en Barcelona ya tiene asuntos a lo que prestar extrema atención dado que Xavi Hernández anunció a principios de este año que no seguirá al frente del proyecto culé en la temporada 24/25.

A raíz de esto, Joan Laporta y Deco no han tenido otro remedio que ponerse manos la obra para enfilar ese sustituto que pueda devolver al club el prestigio perdido en el último lustro y aquí el nombre de Roberto De Zerbi venía acumulando muchos admiradores en territorio catalán.

La encomiable labor del técnico italiano en el Brighton Hove Albion ha permitido al conjunto inglés pelear por puestos europeos durante los últimos años y, a pesar de haber perdido a piezas capitales, el equipo ha seguido dando la cara. Para más inri, fuentes británicas informaron de que a De Zerbi le gustaría trasladarse con Kaoru Mitoma, su jugador más diferencial, a su próximo destino profesional, por lo que aquí Laporta tiene sumos alicientes para acercar posturas con el trasalpino.

No obstante, en las últimas horas la directiva del FC Barcelona ha recibido la peor de las noticias a este respecto: el Chelsea tiene como prioridad a Roberto De Zerbi para ocupar el banquillo después de la más que probable destitución de Mauricio Pochettino. El argentino no ha conseguido catapultar a los blues a los puestos privilegiados de la clasificación y, sin opciones de disputar alguna competición europea en la próxima campaña, es cuestión de tiempo que Todd Boehly le entregue el finiquito.

Chelsea target Roberto De Zerbi: “I don't work to win trophies, my target is to enjoy and be happy” (Sky Sports) https://t.co/dLgQxqaf9i