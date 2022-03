Arrancan las obras en el Teatro de los Sueños: ya hay sucesor para CR7

Las segundas partes nunca fueron buenas y la vuelta de Cristiano Ronaldo a los 'Red Devils' está siendo un claro ejemplo de ello. El exmadridista tiene contrato hasta 2023, sin embargo, su paso por 'El Teatro de Los Sueños' podría acabar antes de lo esperado. Según adelantó el diario inglés 'The Sun', el astro portugués estaría pensando en salir del club al final de esta temporada.

No sería el único cambio que se viviría en las filas del conjunto inglés, la directiva ya ha emprendido la búsqueda de un nuevo sucesor para Rangnick. En plenas obras, ya suenan nuevos nombres que podrían incorporarse al plantel de Old Trafford, el más destacado, sin duda, sería el del delantero Victor Osimhen, actual jugador del Nápoles.

En busca de un nuevo referente ofensivo

Osimhen tiene 23 años y milita en el club de Luciano Spalleti. Y, según asegura 'Daily Star', se presenta como la mejor opción para tomar las riendas del puesto de Cristiano Ronaldo. En lo que va temporada, y a pesar de haber estado lesionado desde noviembre hasta enero, suma once goles y cuatro asistencias.

No es nada nuevo. Su calidad futbolística no ha pasado desapercibida desde que hiciese su aparición en el Mundial de Fútbol Sub-17 de 2015 celebrado en Chile, donde terminó el torneo con nada menos que diez goles, y logró alzarse con la Bota de Oro como el máximo goleador del campeonato.

Pero el United, no es el único interesado. Florentino también ha caído sucumbido ante su poder ofensivo, dado que podría ser una opción en el caso de que Erling Haaland no terminase vistiéndo de blanco. En todo caso, hay que recordar que el Nápoles pagó en su día 75 millones de euros al Lille por hacerse con sus servicios, por lo que su precio no bajará la citada cantidad.

Actualmente, el Manchester United está cuarto en la Premier League y se encuentra a dos puntos de ventaja del West Ham. Además, aún tiene opciones en la Champions, donde el próximo día 15 de marzo competirá ante el Atlético de Madrid en la vuelta de octavos de final.