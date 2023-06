Arteta se lanza a por canterano de oro del Barça que triunfa en Países Bajos: guerra con el PSG

El Arsenal no está nada satisfecho con haber acabado segundo en Premier League, el gran arranque y un final de temporada marcado por la irregularidad han dejado muy insatisfecho a un Mikel Arteta que solo pensaba en coronarse como campeón de la Premier League de la mano de la joven plantilla del Arsenal. Sin embargo, las bajas y el cansancio hicieron mella en el equipo, que acabó pagando la poca profundidad de su plantilla con resultados negativos que truncaron el sueño gunner.

Ante tal situación, Arteta tiene claro que deben fichar bien para ganar en profundidad de plantilla. En este sentido, el elegido es Xavi Simons, así lo cuenta el medio neerlandés Vi. El canterano blaugrana es un jugador que gusta mucho a un Mikel Arteta que necesita reforzar la parcela ofensiva del equipo, de modo que un crack como Simons sería ideal.

El actual jugador del PSV ha tenido una temporada para enmarcar, ha sido capaz de sumar un total de 22 goles y repartir 12 asistencias, certificando así, que se trata de un jugador realmente especial y que cuenta con ese potencial que ya se le presuponía en La Masía.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para Mikel Arteta, ya que incorporar a Simons no será una tarea sencilla y no dependerá solamente del PSV, ya que el contrato del jugador contiene una cláusula de recompra por parte del PSG, de modo que, para recalar en Londres, el jugador debería ejercer cierta presión sobre los parisinos.

Por su parte, el PSG está sumido en un profundo proceso de reconstrucción y con la salida de Messi y la más que probable venta de Neymar, los franceses deberán buscar jugadores de calidad para la parcela ofensiva. En este sentido, Simons sería una pieza ideal, ya que por juventud y por talento, está más que capacitado para dar el salto definitivo a un gran equipo.

Así pues, el Arsenal y el PSG se verán las caras para tratar de convencer a Xavi Simons de apostar por sus proyectos. El Arsenal no podrá competir en lo económico, pero es un ambiente mucho más sano y cuenta con un entrenador perfecto para su estilo. Mientras que en París le podrán ofrecer mucho más dinero, pero no tantas garantías deportivas.