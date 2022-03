Aubameyang ya tiene recambio, el nuevo Luis Suárez: OK por 65 millones

Solamente han transcurrido dos meses desde que Pierre-Emerick Aubameyang puso rumbo al FC Barcelona, pero es un lapso de tiempo suficiente para que el delantero gabonés haya revertido de forma radical la situación que estaba viviendo en el Arsenal. Sin tener apenas protagonismo en la primera parte del curso por culpa de su mala relación con Mikel Arteta, el delantero africano ha logrado callar bocas de una forma muy gratificante para los intereses culés, algo que le sitúa a día de hoy como uno de los delanteros más en forma de Europa.

Eso por eso que la noticia que aquí venimos a contar no mira a su reemplazo en Can Barça, ni mucho menos, sino al sustituto elegido por el Arsenal para tomar su relevo en Londres: Darwin Núñez, futbolista que se encuentra en la órbita de otros grandes clubs del continente como el Bayern Múnich, el Borussia Dortmund o el Atlético de Madrid, amén del mencionado conjunto inglés. Según los avances de Express, Mikel Arteta ha puesto el nombre del delantero uruguayo encima de la mesa de las oficinas del Emirates Stadium para que la directiva realice una oferta por el ariete que finiquite el dilema del ‘9’ en Londres. Es cierto que Alexandre Lacazette se ha hecho de forma incuestionable con la titularidad en la delantera, pero el ariete galo finaliza contrato el próximo 30 de junio y no parece que su intención sea renovar dicho compromiso.

Es por eso que apremia la urgencia por encontrar un sustituto de garantías tanto para Aubameyang como para el propio futbolista francés, siendo Darwin Núñez la opción que más convence al técnico vasco del Arsenal.

Actualmente el uruguayo, a quien muchos ya han situado como el relevo generacional de Luis Suárez, además de por compartir nacionalidad por el estilo de juego aguerrido que ambos atesoran, en un fichaje que no será coser y cantar para los gunners atendiendo al precio exigido por el Benfica para dejarle salir, 65 millones.

Los números del atacante esta temporada están siendo muy destacados, 24 goles y 2 asistencias, y por ello el club que desee cerrar su incorporación deberá rascarse el bolsillo para salir victorioso de la puja. Eso sí, ahora es el Arsenal el que lidera la carrera para asestar uno de los bombazos del próximo mercado veraniego, el remplazo de Aubameyang elegido por Arteta.