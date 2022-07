Bin Salmán a por el brasileño, Neymar más cerca: el Arsenal acecha

Bin Salmán quiere dar un paso más en su camino hacia la gloria en el mundo del fútbol. Sin perder la cabeza, aunque sí invirtiendo mucho dinero, poco a poco el saudita está construyendo un equipo capaz de competir contra los equipos más grandes de la Premier League. El objetivo de este año es lograr formar un equipo que consiga acabar al final de la temporada en puestos europeos y para ello quiere que uno de los futbolistas que más han destacado este año en la Ligue 1 juegue el año que viene en ST. James’ Park, Lucas Paquetá.

El Newcastle lleva tiempo detrás del centrocampista brasileño de 24 del Olympique de Lyon. Según L’Equipe, Bin Salmán estaría dispuesto a llegar a pagar por el mediocentro hasta 60 millones de euros y volver a juntarle así con Bruno Guimaraes, a quien trajo del mismo equipo en enero por 50 millones de euros. Además, su fichaje podría acercar aún más a Neymar Jr a la Premier League, ya que, el futbolista del PSG tiene abiertas las puertas del Parque de los Príncipes este verano si llega una buena oferta y, si hay un club capaz de pagar un gran traspaso por el ‘10’, ese es el conjunto inglés.

Neymar Jr lleva siendo objeto de deseo de Bin Salmán desde hace varios meses, pero el alto coste de su traspaso y la alta ficha que el futbolista brasileño percibe hace que el club no vea clara la operación, ya que, su objetivo es formar un equipo equilibrado con grandes futbolistas en todas las posiciones, y no dejar de reforzar alguna zona con tal de lograr el fichaje del ex del FC. Barcelona. La fórmula ideal sería lograr una cesión, pero también hay que convencer al jugador de que quiera recalar en el Newcastle, algo que sería más sencillo con el fichaje de su compatriota Lucas Paquetá.

Pero el Newcastle no debe confiarse, ya que, según apunta Media Foot, el Arsenal también está siguiendo de cerca a Lucas Paquetá y se está planteando seriamente realizar una oferta por el centrocampista del Olympique de Lyon. Si Bin Salmán no acelera las negociaciones por el brasileño, los de Arteta podrían dar un golpe sobre la mesa y llevárselo al Emirates Stadium. Veremos donde acaba jugando tanto él como Neymar Jr.