Busquets y De Jong atentos: Ten Hag se saca de la chistera un nuevo acompañante para Casemiro

Salvando el tropiezo en la visita al campo del líder, el Emirates del Arsenal (3-2), el Manchester United de Erik ten Hag, Casemiro y compañía puede decir sin temor a equivocarse que es uno de los conjuntos más en forma de Europa tras el regreso del Mundial de Qatar, prueba de ello es que lo han ganado todo en las competiciones inglesas, algunos partidos por goleada, salvo el citado choque ante lo gunners. Y encima, Ten Hag siente que en esta dinámica puede probar nuevas cosas, como el acompañante innovador que fija junto al ex del Real Madrid en la medular por la lesión de Eriksen.

Cierto es que el United se ha hecho con Martel Sabitzer, procedente del Bayern de Múnich, pero el jugador no está para debutar de inmediato, por lo que urge encontrar un recambio a la baja por lesión en el tobillo del jugador danés, y esa pieza no es ni más ni menos que Lisandro Martínez. Al respecto de ello, el míster neerlandés dijo en palabras recogidas por Metro que “lo hizo antes”, refiriéndose a esa posición desempeñada por el argentino en el Ajax. "Como entrenador tienes que ser creativo en ciertas situaciones cuando en otras demarcaciones tienes jugadores que no pueden ser jugadores titulares. Solo puedo jugar con un jugador en esa posición, tal vez podamos mover los puestos y ser creativos para formar el equipo", argumentó Ten Hag en el citado medio.

Con el flamante nuevo fichaje fuera de las quinielas y Scott McTominay también lesionado, la variable es interesante.

El Barça, atento

Otro de los equipos en estado de gracia tras el regreso del Mundial es el Barça, que quizá no esté desplegando su mejor juego, pero gana. Y es el rival de los red devils en la Europa League, por lo que cualquier cambio de Ten Hag es mirado con lupa en la ciudad condal, en este caso por Busquets y De Jong. Lógicamente Martínez no será su principal problema en la eliminatoria, sin embargo el hecho de que exista la opción no hace sino confirmar la enorme plantilla que poseen los reds devils, sin duda un rival temible.