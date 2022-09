Casemiro y CR7, mismo reto: olvidan rápido a un Ancelotti 'huérfano'

Ha sido uno de los grandes movimientos de este mercado de fichajes, la llegada de Casemiro al Manchester United. En cuestión de días, prácticamente de horas, la salida del brasileño del Real Madrid después de siete años de manera ininterrumpida jugando en el Santiago Bernabéu dejó a muchos con la boca abierta y a Carlo Ancelotti huérfano de uno de sus futbolistas más importantes. Se rompió el centro del campo que tantas alegrías ha dado al madridismo pero Florentino Pérez consiguió sacar tajada del asunto al ingresar más de 70 millones de euros por el sudamericano. En el United celebraron su llegada y a Erik Ten Hag, su nuevo entrenador, le ha venido de perlas este refuerzo.

Tanto es así que desde que Casemiro llegó al Manchester United los red devils no han vuelto a perder ningún partido, es más, los cuentan todos por victorias. El arranque de los de Old Trafford, en plena crisis del asunto de Cristiano Ronaldo y su posible marcha, fue realmente malo con dos derrotas en los dos primeros encuentros pero poco a poco parece que van encontrándose con su mejor versión. Casemiro, es cierto, todavía no ha llegado a ser titular en ninguno de los dos partidos en los que ha estado disponible pero es que tiene que adaptarse a sus nuevos compañeros y aclimatarse a un fútbol diferente como es el inglés, donde suma su primera experiencia.

Ante el Southampton sumó sus primeros 11 minutos como diablo rojo y contribuyó a aguantar el resultado de la victoria, mientras que contra el Leicester también entró al césped en la segunda mitad pero en esta ocasión llegó a estar incluso media hora en el verde.

Ahora, la principal duda que planea sobre Casemiro es cuándo será titular por primera vez en el Manchester United y hay muchas posibilidades de que entre ya en el once este mismo fin de semana en el choque ante el Arsenal, una de las sensaciones de esta Premier League. Será un gran reto para él, tratar de frenar a un equipo que lo ha ganado todo y que está arrasando con Odegaard, Gabriel Jesus y compañía. Eso sí, habrá que ver a quién sacrifica Erik Ten Hag para dar entrada al brasileño en el equipo, ya que tanto él como Cristiano Ronaldo, que finalmente se queda, son dos de los llamados a entrar en el once poco a poco.