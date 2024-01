Casemiro y Varane alucinan con un caso como Jadon Sancho: la bomba de 100M, venta obligada en junio

Sigue el proceso de destrucción total en el Manchester United de Erik Ten Hag, donde, tras una temporada 22/23 que apuntó a ser la el resurgimiento de los diablos rojos, ha pasado a ser la predecesora del gran estallido del conjunto de Old Trafford, donde apenas queda nada salvable en una plantilla completamente rota en cuanto a lo deportivo y a las relaciones interpersonales, las cuales están realmente afectadas. Ante esta situación, el último en ser señalado ha sido Antony, cuyo rendimiento en la presente temporada ha sido más que decepcionante.

Como Sancho, otra joven estrella estrellada

El caso de Antony es tan similar al de Jadon Sancho que hace pensar que el problema ha pasado de radicar en los jugadores a ser cosa del club. En este sentido, el Manchester United se ha convertido en toda una trituradora de talento. Los diablos rojos se han convertido en auténticos expertos en desperdiciar jugadores tan caros como talentosos del nivel de Pogba, Casemiro, Varane, Sancho o el mismo Antony. Y es que, si bien un caso puede ser cosa del jugador, la realidad es que se ha cronificado hasta el punto de dejar el club en un muy mal lugar.

En el caso de Antony, el jugador no ha aportado ni un gol y ni una asistencia en lo que va de temporada, provocando así que los rumores sobre su futuro se disparen. En este sentido, es evidente que, de seguir así, el futuro del brasileño está más que lejos de Old Trafford, donde pagaron 100 millones por un jugador que no ha sido el jugador que fue en el Ajax.

Sobre dicha situación, ha hablado su representante, Junior Pedroso, para el medio United in Focus: “No nos han comunicado que tengan intención de traspasarlo en enero o en verano. Antony está centrado en mejorar en los cuatro meses que quedan de temporada. Sabe que debe marcar goles. No tiene sentido jugar buenos partidos, tiene que marcar y asistir”.

Así pues, que hasta el mismo Antony sabe que su futuro depende de él mismo. Si es capaz de remontar el vuelo tras una primera mitad de temporada pésima, su futuro en el United no correrá peligro, si no es así, su futuro será más similar al de Jadon Sancho.