Costó 113M, se une al prófugo del Barça, Courtois se libra de él y Eden Hazard podría seguirlo

Puede ser una de las vías más interesantes que puede ahora mismo sopesar un Chelsea pendiente de liberar hueco en su plantilla, además de masa salarial, toda vez que el jugador, cedido en Italia, no quiere regresar a la Premier League, Pochettino no lo quiere en sus filas y tiene contrato en vigor. Y este último no es uno cualquiera, ya que hablamos de casi 11M por temporada en un traspaso de 113 M, por eso Thibaut Courtois y Eden Hazard alucinan con esta vía que se abre con el crack de Bélgica.

El Inter se aleja

Romelu Lukaku y el Inter de Milan han tenido un idilio que puede tocar a su fin. Los nerazzurros hicieron el negocio del siglo a costa del Chelsea, al que vendieron al belga por aquella monumental cifra para luego recuperarlo por dos años en calidad de cedido. Esta campaña parece que el Chelsea está decidido a quitárselo de encima pero no por cualquier precio, de ahí que la llegada del Al Hilal a Londres puede ser la vía millonaria que les solucione la papeleta con el goleador, una que incluso podría tentar también al mismo Hazard.

Allí, al equipo de la liga de Arabia Saudí, ya se ha ido otro jugador blue, Koulibaly, pero también el futbolista que sonó y mucho para el FC Barcelona y que finalmente decidió retirarse del fútbol de élite por el dinero saudí, como es Ruben Neves. Pues bien, el conjunto árabe pretende imponer sus petrodólares sobre el gigante de los diablos rojos belgas y llevarse a un jugador del que quiere desprenderse el Chelsea.

Idilio todavía no resuelto

Lo sorprendente de este asunto es que el Al Hilal, según La Gazzetta dello Sport ha hecho una oferta de 45 millones de euros limpios por temporada a Lukaku, una que habría rechazado el jugador para jugar en Italia. Se advierte que el Chelsea quiere sacar el mayor partido y que por ahora no acepta la propuesta interista, de unos 30 kilos, de modo que los saudíes tienen por ahora tiempo para hacer una contraoferta que satisfaga a todas las partes. El tira y afloja continua, todo ello en medio de la polémica por la capitanía de Bélgica con el portero del Real Madrid y los rumores que sitúan a Hazard en el campeonato saudí.