CR7 impulsa una salida del United y Rangnick la frena: giro con Cavani

La segunda temporada de Edinson Cavani en el Manchester United no se está asemejando en absoluto a la primera que disputó con la elástica roja ya que el delantero uruguayo, tras la llegada de CR7 al club, ha perdido completamente sus opciones de ser titular en la delantera del equipo. Es cierto que el uruguayo se ha perdido una gran cantidad de encuentros esta campaña a causa de un traumatismo sufrido a mediados de septiembre y de una irritación del tendón, pero cuando ha estado en condiciones para jugar ha sido el portugués el que ha ocupado la posición de ‘9’.

Primero Ole Gunnar Solskjaer y después Ralf Rangnick le han privado de los minutos deseados esta campaña, algo que dejaba entrever hasta hace escasos días la salida del delantero en el mercado invernal, sobre todo porque el FC Barcelona se ha mostrado muy interesado en contratar sus servicios. No obstante, se ha producido un giro de 180º en el equipo respecto a esto, un giro de guion protagonizado por el entrenador alemán de los Red Devils: según Goal, el técnico ha cerrado la puerta de salida al delantero charrúa.

Rangnick ha realizado hace algunas horas unas declaraciones que desde luego han resultado altamente sorprendentes, sobre todo porque era el delantero el principal interesado en salir del club para buscar esos minutos que por culpa de CR7 no está teniendo este curso. Eso sí, el United está manifestando graves problemas de cara a gol a pesar del buen rendimiento ofrecido por el luso y por ello el entrenador teutón considera un error dejar salir al uruguayo, un futbolista que ha demostrado ser un segundo espada muy fiable en esa faceta: “Cavani definitivamente no va a salir en enero. Hemos hablado y Edinson sabe que no le voy a dejar salir en este mercado invernal, le necesitamos. Es un jugador increíble”.

Así pues, aunque todo parecía encarrilado a una salida en este mes de enero en busca de minutos, Ralf ha conseguido alterar la decisión del uruguayo, una decisión que a su vez podría causar otro dilema en el vestuario: brindar más minutos al uruguayo podría ser perjudicial para un Cristiano Ronaldo que nunca ha acostumbrado a partir desde el banquillo con regularidad… ¿cómo lo resolverá Rangnick?